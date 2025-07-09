motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

記者蘇晟彥／台北報導

Motorola 宣布全新 motorola edge 60 fusion 正式登台，延續 edge 系列「外柔內剛」設計理念，edge 60 fusion 擁有 Pantone® 認證色彩美學設計與全新四曲面 pOLED 螢幕，升級採用 Corning® Gorilla® Glass 5 康寧大猩猩玻璃、IP68／IP69 防水防塵、通過 MIL-STD-810H 軍規認證，並搭載Sony LYTIA™ 700C 感光元件，升級 3-in-1 光源感測器。產品將於即日起上市，建議售價12,990元。

▼Motorola 宣布edge 60 fusion 正式登台。（圖／motorola提供）



motorola edge 60 fusion 為 Motorola 首款搭載四曲面螢幕的中高階手機，6.7 吋 Super HD pOLED 面板具備 446ppi 超高解析度與 4500 nits峰值亮度，即便在戶外陽光下也能呈現絕佳可視性。支援 HDR10+、DCI-P3 廣色域與低藍光護眼技術，並榮獲 Pantone® 彩通認證色彩，透過螢幕與相機皆能還原真實自然的影像色彩。全新四層玻璃纖維和素皮材質的設計，融合視覺美感與防護實力，再加上 IP68／IP69 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規三防認證，為機身提供強韌保護，無懼日常挑戰。

為滿足 AI 與多工運算的高效能需求，edge 60 fusion 配備 5200mAh 超大容量電池，支援 68W TurboPowerTM 快充技術，30 分鐘即可充電至 74%，全日續航不擔心電力告急。並搭載 MediaTek Dimensity 7300 處理器，結合 12GB RAM + 12GB RAM Boost 虛擬記憶體與 256GB 儲存空間、支援最高 1TB 記憶卡擴充，無論是 AI 運算、影音娛樂或多工處理都能輕鬆駕馭。雙立體聲喇叭搭配 Dolby Atmos® + Hi-Res 音效認證，讓你沉浸於如臨現場的環繞音場，從畫面到聲音都一次到位！

moto ai 與 Sony LYTIA™ 旗艦感光元件 影像智慧全面進化

在相機部分，motorola edge 60 fusion 搭載 Sony LYTIA™ 700C 感光元件的 5000 萬畫素主鏡頭，且全新升級3-in-1光線感測器，提供即時畫質增強、自動夜拍、色彩優化等進階功能，搭配 moto ai 穩定拍攝功能，隨時鎖定地平線，讓每一次快門都留下真實的色彩，精準掌握每一道光。同時，結合 Ultra Pixel 技術與 OIS 光學防手震，無論夜拍或動態場景皆可穩定捕捉清晰影像，而 Ultra Pixel 技術與 OIS 光學防手震技術，即使夜晚或移動中也能捕捉穩定影像，並擁有 1300 萬超廣角鏡頭與 3200 萬畫素自拍鏡頭，支援近距離拍攝、自拍模式與 AI 自動美顏。

全方位 AI 功能 打造智慧日常的最佳夥伴

motorola edge 60 fusion 搭載多種AI科技，包含moto ai、Google Gemini、Perplexity、Microsoft Copilot，提供全方位 AI 生態系統，成為生活日常夥伴。其中 moto ai新增功能包含 AI 摘要，可快速彙整通訊軟體訊息、錄音轉文字、重點筆記摘要，還可依圖片或錄音快速記憶，AI關鍵字搜尋。AI 畫師功能能夠自動生成影像，僅需提供文字、草稿或拍照，即能輕鬆生成桌布、貼圖、卡通人像，讓創意立即具象。而Smart Connect 超級互聯功能可讓手機畫面一鍵投影至電視、同步至筆電，遠端跨裝置無縫操作。所有功能均可透過快速鍵，電源鍵雙擊或背蓋輕敲快速啟動，操作直覺又方便。

motorola edge 60 fusion 共推出三款 Pantone® 認證色款，包含PANTONE Zephyr（粉）、PANTONE Amazonite（藍）、PANTONE Slipstream（灰），以獨特質感素皮與斜紋皮革材質打造時尚機身，重量僅 178g，且提供 eSIM 功能，為追求時尚潮流與效率的使用者帶來全新選擇，即日起正式上市，建議售價 $12,990。

此外，Motorola 同時也宣布引進 motorola g56 5G 新機，同樣擁有IP68／IP69 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規認證與 Panton 時尚色彩認證，配備優於同級的 6.7 吋 FHD+ 螢幕讓YouTube 影片撥放四倍清晰；5000 萬畫素主鏡頭+環境光感應與 3200 萬畫素前鏡頭，5200 mAh 大容量電池註4與 30w TurboPowerTM 快充，能從容自在陪伴生活中所有需求。motorola g56 共推出 PANTONE Black Oyter （黑）與 PANTONE Gray Mist （灰） 兩色，建議售價 $7,990。

▼motorola g56 也同步登台。