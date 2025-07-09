　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

記者蘇晟彥／台北報導

Motorola 宣布全新 motorola edge 60 fusion 正式登台，延續 edge 系列「外柔內剛」設計理念，edge 60 fusion 擁有 Pantone® 認證色彩美學設計與全新四曲面 pOLED 螢幕，升級採用 Corning® Gorilla® Glass 5 康寧大猩猩玻璃、IP68／IP69 防水防塵、通過 MIL-STD-810H 軍規認證，並搭載Sony LYTIA™ 700C 感光元件，升級 3-in-1 光源感測器。產品將於即日起上市，建議售價12,990元。

▼Motorola 宣布edge 60 fusion 正式登台。（圖／motorola提供）

▲▼ motorola edge 60 fusion 。（圖／motorola提供）

motorola edge 60 fusion 為 Motorola 首款搭載四曲面螢幕的中高階手機，6.7 吋 Super HD pOLED 面板具備 446ppi 超高解析度與 4500 nits峰值亮度，即便在戶外陽光下也能呈現絕佳可視性。支援 HDR10+、DCI-P3 廣色域與低藍光護眼技術，並榮獲 Pantone® 彩通認證色彩，透過螢幕與相機皆能還原真實自然的影像色彩。全新四層玻璃纖維和素皮材質的設計，融合視覺美感與防護實力，再加上 IP68／IP69 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規三防認證，為機身提供強韌保護，無懼日常挑戰。

為滿足 AI 與多工運算的高效能需求，edge 60 fusion 配備 5200mAh 超大容量電池，支援 68W TurboPowerTM 快充技術，30 分鐘即可充電至 74%，全日續航不擔心電力告急。並搭載 MediaTek Dimensity 7300 處理器，結合 12GB RAM + 12GB RAM Boost 虛擬記憶體與 256GB 儲存空間、支援最高 1TB 記憶卡擴充，無論是 AI 運算、影音娛樂或多工處理都能輕鬆駕馭。雙立體聲喇叭搭配 Dolby Atmos® + Hi-Res 音效認證，讓你沉浸於如臨現場的環繞音場，從畫面到聲音都一次到位！

moto ai 與 Sony LYTIA™ 旗艦感光元件　影像智慧全面進化
在相機部分，motorola edge 60 fusion 搭載 Sony LYTIA™ 700C 感光元件的 5000 萬畫素主鏡頭，且全新升級3-in-1光線感測器，提供即時畫質增強、自動夜拍、色彩優化等進階功能，搭配 moto ai 穩定拍攝功能，隨時鎖定地平線，讓每一次快門都留下真實的色彩，精準掌握每一道光。同時，結合 Ultra Pixel 技術與 OIS 光學防手震，無論夜拍或動態場景皆可穩定捕捉清晰影像，而 Ultra Pixel 技術與 OIS 光學防手震技術，即使夜晚或移動中也能捕捉穩定影像，並擁有 1300 萬超廣角鏡頭與 3200 萬畫素自拍鏡頭，支援近距離拍攝、自拍模式與 AI 自動美顏。

全方位 AI 功能　打造智慧日常的最佳夥伴
motorola edge 60 fusion 搭載多種AI科技，包含moto ai、Google Gemini、Perplexity、Microsoft Copilot，提供全方位 AI 生態系統，成為生活日常夥伴。其中 moto ai新增功能包含 AI 摘要，可快速彙整通訊軟體訊息、錄音轉文字、重點筆記摘要，還可依圖片或錄音快速記憶，AI關鍵字搜尋。AI 畫師功能能夠自動生成影像，僅需提供文字、草稿或拍照，即能輕鬆生成桌布、貼圖、卡通人像，讓創意立即具象。而Smart Connect 超級互聯功能可讓手機畫面一鍵投影至電視、同步至筆電，遠端跨裝置無縫操作。所有功能均可透過快速鍵，電源鍵雙擊或背蓋輕敲快速啟動，操作直覺又方便。

motorola edge 60 fusion 共推出三款 Pantone® 認證色款，包含PANTONE Zephyr（粉）、PANTONE Amazonite（藍）、PANTONE Slipstream（灰），以獨特質感素皮與斜紋皮革材質打造時尚機身，重量僅 178g，且提供 eSIM 功能，為追求時尚潮流與效率的使用者帶來全新選擇，即日起正式上市，建議售價 $12,990。

此外，Motorola 同時也宣布引進 motorola g56 5G 新機，同樣擁有IP68／IP69 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規認證與 Panton 時尚色彩認證，配備優於同級的 6.7 吋 FHD+ 螢幕讓YouTube 影片撥放四倍清晰；5000 萬畫素主鏡頭+環境光感應與 3200 萬畫素前鏡頭，5200 mAh 大容量電池註4與 30w TurboPowerTM 快充，能從容自在陪伴生活中所有需求。motorola g56 共推出 PANTONE Black Oyter （黑）與 PANTONE Gray Mist （灰） 兩色，建議售價 $7,990。

▼motorola g56 也同步登台。

▲▼ motorola edge 60 fusion 。（圖／motorola提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南機車墜落水溝　女騎士死亡
快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時
丹娜絲摧殘幾乎滅村！　空拍片心碎曝光
真理大學最慘！全校多處遭破壞　災損1040萬
快訊／彰化又淹！　宣洩雨水像瀑布
新北議會財產申報！　他身家近30億負債41億
全台首家！華航「全航線、艙等」Wi-Fi免費
勇消吳恩碩救違規男殉職！　姑姑心碎：眼淚止不住
豪雨狂下驚見「堰塞湖」！　有潰堤風險下游示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

LINE禮物攜手星巴克與十大品牌　周年回饋最高17%

蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果　疑因網友評價兩極急踩剎車

Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

motorola中階機edge 60 fusion正式登台　Pantone認證３美色

LINE禮物攜手星巴克與十大品牌　周年回饋最高17%

蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果　疑因網友評價兩極急踩剎車

Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

周五前低壓帶不走「今明雷雨最劇烈」 西部警戒

台中5口命案原排定明火化「緊急喊卡」　等候遺體退冰法醫抽血

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

多元計程車運將下車抽菸...遭賓士AMG撞飛奪命！駕駛棄車落跑

LIVE／17縣市豪大雨特報　全台風雨即時影像直播

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重災區」

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

快訊／台南六甲機車墜落水溝　女騎士送醫搶救不治

台灣山葉XMAX／TRICITY 300召修！近1.3萬台、最嚴重恐熄火

快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

3C家電熱門新聞

總獎金210萬　數位創作大賽啟動

iPhone 17全系列實機模型曝光

蘋果大砍iOS 26測試版液態玻璃效果

NFC門禁卡開放儲存手機

motorola edge60 fusion正式登台

LINE禮物週年慶回饋最高17%

Apple Music 10週年榜單揭曉

SONY最新旗艦機爆「死機災情」

iOS 26帶來六大AirPods 新功能

iPhone價格跌幅排行榜出爐

專家建議蘋果改開發「智慧戒指」

蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現

小米首款AI眼鏡正式登場！

Whoscall推出即時來電辨識新功能

更多熱門

相關新聞

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

Coupang酷澎618限時加碼　moto 5G系列最低只要3199元

隨著台灣5G普及率持續攀升，5G智慧型手機已逐漸成為現代生活中不可或缺的標配。美商Coupang酷澎秉持一貫的科技創新精神，攜手motorola推出多款5G智慧型手機，主打親民價格、豪華規格，讓顧客僅需超值價3,499元，即可輕鬆升級5G新生活。

全球市場手機銷售首季年增3%

全球市場手機銷售首季年增3%

motorola小摺razr 60系列超潮

motorola小摺razr 60系列超潮

motorola新機edge 50系列亮相

motorola新機edge 50系列亮相

小米加入摺疊機大戰！

小米加入摺疊機大戰！

關鍵字：

motorola

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面