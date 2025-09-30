　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲10月電價將調漲。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

今天是9月最後一天，汽車偽造變造及矇領車牌最高罰7萬2000元即起實施，明天10月1日也有多項新制上路，如新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠。台電調漲電費，約93%的住宅用戶每度電價調整0.1元，每月電費將增加約33至70元；公費流感疫苗10月起分2階段開打。《ETtoday新聞雲》以下整理10月新制懶人包，供讀者參考。 

▲▼4月舉發偽造車牌83件。（圖／公路局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲懸掛偽造車牌上路9月30日起重罰。（圖／公路局提供）

》交通

●9/30起偽造車牌最高7.2萬
立法院修正《道路交通管理處罰條例》，汽車偽造變造及矇領車牌者，罰鍰提高至7萬2000元，並首度併罰非車主駕駛人3萬6000元，且肇事致死可當場沒入車輛，新制明天上路。

此次修法也併罰非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，將可開罰駕駛人3萬6000元。此外，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3萬6000元。【點我看更多詳情】

●114年營業用車輛使用牌照稅開徵
114年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期限至10月31日止，繳款書已於9月中旬陸續寄送，臺北市稅捐處表示，民眾如未收到繳款書或遺失，可至地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，輸入「車牌號碼及統一編號」即可線上查繳稅款，或是以電話、傳真、網路或就近向該處所屬分處。【點我看更多詳情】

▲▼營業用車輛牌照稅開徵。（圖／財政部提供）

▲營業用車輛牌照稅10月1日開徵。（圖／財政部提供）

●進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施
為提升我國港口及周邊海域海事安全，並維護船東權益，航港局將於10月15日起實施「進港船舶船東責任保險（P&I）審查新制」，申請進出我國商港的船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司等投保，未符合規定者恐無法進港。

航港局表示，目前符合新制保險的船舶佔比達96.7%，申請進出我國商港的船舶應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB（含）以上的保險人投保P&I保險，若未能向符合條件的保險人投保，船東需提供保證金，並檢附P&I保單方式，申請進出我國商港。

航港局表示，為規劃P&I審查新制，已於今年3月及4月分別召開2場業者座談會，將原訂實施日期由7月1日延後至10月15日。另考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果的保險人，於10月15日前提出相關證明文件者，將暫同意其承保船舶進出我國商港至明年4月15日。【點我看更多詳情】

▲▼高雄港,85大樓鳥瞰,貨輪,高雄燈塔。（圖／記者姜國輝攝）

▲進港船舶P＆I審查新制10月中起實施。圖為高雄港。（圖／記者姜國輝攝）

》生活福利

●電價調漲，平均漲幅0.71%
台灣電力公司10月起對民生用電價格進行各級距調整，以更貼近實際發電成本。此調整預計影響全台超過1400萬戶用戶，平均漲幅約0.71%。

台電表示，住宅用戶方面，約93%的家庭每度電價僅調整0.1元，每月電費增加約33至70元，相當於每日多花1.1至2.3元。調整後，平均電價為2.89元/度。【點我看更多詳情】

▲▼10月起，93%住宅用戶每月電費最多將要增加33元至70元不等的電費，其中1-2人小家庭平均每月電費最高將多繳33元。（圖／經濟部提供）

▲10月起93%住宅用戶每月電費最多要增加33元至70元不等。（圖／經濟部提供）

●普發現金1萬元最快10月發放
行政院會9月11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，依立法院通過的《韌性特別條例》修正內容，特別預算一經公布，行政院須在1個月內啟動發放作業，並於7個月內完成整體發放。若特別預算能在9月送達立院並順利審畢，最早10月可望啟動入帳（或領取）流程，最快10月下旬就能領取。【點我看更多詳情】

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲普發現金1萬元，民眾最快10月就能拿到。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲打針,打疫苗。（圖／記者張一中攝）

▲公費流感疫苗10月1日開打。（圖／資料照）

》醫藥健康

●公費流感疫苗將於10月1日起開打
 疾管署提醒，今年度公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。

第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。【點我看更多詳情】

●新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保
健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元。

根據衛福部資料，台灣FL新發病例數呈現緩步上升趨勢，累計病友人數已超過2000位；根據2022年癌症登記報告，同為血癌的慢性淋巴性白血病CLL新診斷個案達270人，占所有白血病總數的9%。

BTK抑制劑透過阻斷腫瘤細胞的信號路徑抑制生長，療效更專一，也減少化療帶來的全身性毒性。口服用藥不僅提升病友耐受性，也讓無法承受高強度化療的高齡或多重共病患者有了安全選項。此進展讓病友能以更有尊嚴的方式接受治療並改善生活品質。

藥品示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保。（示意圖／達志）

●公務員增3日身心調適假，雙十後施行
考試院日前審議通過公務人員請假規則修正草案，除增訂身心調適假，亦優化休假制度並完備請假規定。全案在完成行政院同意會銜程序後，考試院於今（18）日會議審議通過本草案施行日期，其中身心調適假配合世界心理健康日自114年10月10日施行，其餘條文則預定於115年1月1日施行。

考試院表示，為鼓勵公務人員重視自身心理健康，遇有身心狀況時能適時調整及勇於求助，增訂身心調適假，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，以強化對公務人員心理健康的支持。

考試院說明，本次修正也放寬初任、轉任、再任及養育子女或照顧孫子女留職停薪後回職復薪等人員休假日數的計算，以及增訂請扣薪事假的條件限制等規範。【點我看更多詳情】

▲▼憂鬱,難過,傷心,情緒,憂鬱症（圖／記取自免費圖庫Pakutaso）

▲10月10日起公務員增3天身心調適假。（示意圖／Pakutaso）

》出入境

●外國人入境全面採用電子A卡
 10月1日起外籍人士入境台灣全面實施網路填寫A卡（TWAC）措施，外籍旅客抵台前三天內至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境將可大幅縮短通關時間約需三分鐘，更可減少紙本資源浪費。

移民署表示，新版電子A卡（TWAC），填報介面更直觀友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能。旅客申報時可以中文、英文填報，各項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。旅客拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存之電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡填寫資料。【點我看更多詳情】

▲▼入境填寫A卡。（圖／移民署提供）

▲10月起外籍人士入境台灣不用再手寫紙本A卡。（圖／移民署提供）

●歐洲10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章
歐洲預計10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。未來非歐盟國家旅客進入申根區（Schengen Area）29國時，都將接受臉部辨識及指紋掃描，以數位方式記錄相關資訊。

首次使用新系統時，大多數非歐盟國家公民需按照自助服務機台指示操作，包括護照掃描、指紋採集及拍照，螢幕將出現4個與旅行相關的問題，例如確認住宿地點及資金是否充足；12歲以下兒童無需提供指紋，現場亦會有工作人員協助，EES登記有效期為3年。

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

▲歐盟10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤光復車站外送粽子給志工　網友感動：可以接下她的心意

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

公館圓環通車首上班日！　「新設計」機車族影響最大

午後變天！　今「雨最大」地區曝

銀行帳戶閒置15年「存款會充公」消息瘋傳　事實查核平台出手了

光復鄉免繳9、10月水費！台水暖心挺災民：讓大家安心清理家園

換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

秋老虎發威！大台北開工飆36度　花蓮光復午後可能雷陣雨

災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

阿嬤光復車站外送粽子給志工　網友感動：可以接下她的心意

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

公館圓環通車首上班日！　「新設計」機車族影響最大

午後變天！　今「雨最大」地區曝

銀行帳戶閒置15年「存款會充公」消息瘋傳　事實查核平台出手了

光復鄉免繳9、10月水費！台水暖心挺災民：讓大家安心清理家園

換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

秋老虎發威！大台北開工飆36度　花蓮光復午後可能雷陣雨

災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

阿嬤光復車站外送粽子給志工　網友感動：可以接下她的心意

2025秋冬妝髮趨勢大解析　羽毛眼妝、復古捲髮、霧感裸肌全面回歸

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

公館圓環通車首上班日！　「新設計」機車族影響最大

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

真·AI教父黃仁勳！　傳亞馬遜、Google發新晶片要先報告

【我的溫暖都給妳】湘荷妹妹怕媽冷一秒撲進懷裡！

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

銀行帳戶放15年「存款會充公」？事實查核平台出手

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

屏東漢堡超人煎到手抖　志工狂丟錢相挺

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

鏟子超人注意！民眾穿厚底防滑鞋直接被玻璃刺穿滲血

午後變天！　今「雨最大」地區曝

副總統勘災要災民迴避？家屬澄清：言論被扭曲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

孫德榮收于朦朧魂魄

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝」

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面