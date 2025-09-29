陸載人飛艇「祥雲」首完成高原地形低空飛行　探究西南旅遊應用方案

▲大陸自研自製載人飛艇「祥雲」。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸航空工業集團今（29）日消息指，首款完全自主研發的民用載人飛艇「祥雲」AS700已在西南地區完成首次高原低空飛行，飛行海拔為1200公尺，成功獲取關鍵環境適配數據與高原飛行參數。專家指出，這不僅驗證「祥雲」在複雜地形中的穩定性與安全性，也為其後續在西南旅遊、應急救援、空中監測等多領域應用奠定技術基礎。

《央視新聞》報導，此次AS700載人飛艇在貴州關嶺地區飛行的海拔為200米，為首次1000米以上高海拔地區低空飛行，獲取的環境適配數據、高原飛行參數，不僅驗證了AS700在西南低空場景的適配性，也將進一步推動產品改進與迭代，讓飛艇更好地適配多樣化應用場景。

公開資訊顯示，AS700擁有最大航程700公里、最大航時10小時的性能，並搭載推力矢量同步伺服控制技術，可在直徑150公尺的簡易場地完成短距或垂直起降。其能耗比傳統航空器降低60%，運營成本僅為直升機的三分之一。

「祥雲」飛艇最大設計飛行速度達100公里／小時，最大飛行高度3100公尺，一次最多可搭載10人（含1名駕駛）。

大陸航空工業集團未來將計畫進一步優化「祥雲」在西南地區的低空旅遊方案，並拓展至「低空＋運輸」、「低空＋勘探」等多場景應用，推動低空經濟成為區域發展新動能。