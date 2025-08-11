　
大陸 大陸焦點 特派現場

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

▲大陸「新藏鐵路」建設計劃啟動，將以鐵路串連中國最大兩省。（圖／翻攝新浪新聞）

▲大陸「新藏鐵路」建設計劃啟動，將以鐵路串連中國最大兩省。（圖／翻攝新浪新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家鐵路集團近日成立新藏鐵路公司，註冊資本950億元（人民幣，下同），推動全長約2000公里的新疆和田—西藏拉薩鐵路建設。這將是繼青藏、川藏之後的第三條進藏鐵路，也是新疆與西藏首條直連鐵路。該線將穿越多座高山與高寒地帶，欲完善邊境「環形鐵路網」，將在經濟、民族與國防戰略上發揮關鍵作用。

▲大陸「新藏鐵路」建設計劃啟動，將以鐵路串連中國最大兩省。（圖／翻攝新浪新聞）

《新浪新聞》報導，在不遠的將來，中國面積最大的兩個省份之間、大西南與大西北之間，將通過鐵路直接打通，我國又將多一條戰略大通道。經略西部，關乎的不只是經濟，更有民族團結、國防安全、戰略布局的深層次用意。

新藏鐵路自新疆和田出發，途經日喀則直達拉薩，沿線穿越崑崙山、喀喇崑崙山、岡底斯山與喜馬拉雅山脈，平均海拔超過4500公尺，地處高寒缺氧區域，被譽為又一條「天路」。該項目落地後，象徵五條規劃進藏通道（青藏、川藏、新藏、滇藏、甘藏）中，又一條正式啟動，阿里地區將告別無鐵路的歷史。

就大陸國家戰略層面而言，新藏鐵路將與青藏、川藏線共同構築西部邊境的「鐵路長城」，強化動員與運輸能力，對鞏固國防安全與促進民族團結具有長遠影響。

至於在經濟方面，鐵路通車將直接帶動新疆與西藏的基建投資與物流運輸，有助於降低運輸成本、擴大對外聯通，並與中巴（巴基斯坦）、中尼（尼泊爾）等跨國鐵路銜接，融入「一帶一路」及泛亞鐵路網。

▲大陸「新藏鐵路」建設計劃啟動，將以鐵路串連中國最大兩省。（圖／翻攝新浪新聞）

然而，該鐵路的工程挑戰同樣十分嚴峻，相較於川藏鐵路的複雜地質，新藏鐵路需跨越十餘處冰達坂、數十條冰河以及廣闊的戈壁、羌塘草原與無人區，並在永凍土與常年積雪環境下施工，對施工技術與人員保障都是重大考驗。

公開資訊顯示，青藏鐵路於2006年全線通車，改寫西藏交通史；川藏鐵路於2019年開工，被稱為「世紀工程」，隨著新藏鐵路的啟動，被視為大陸基建技術成熟與國家戰略需要交會下的重要節點，也顯示出大陸在高原鐵路建設上再次邁出關鍵一步。

