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巴西足球隊「飛艇撞房子」墜毀！　畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲飛艇撞上房子之後墜毀。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西足球隊聖保羅足球俱樂部（São Paulo FC）租用飛艇作為宣傳使用，但25日升空試飛期間突然墜毀，撞上建築物，飛行員獲救後送醫。如今事故發生當下的瞬間畫面也曝光。

每日郵報報導，這艘飛艇在25日晚間賽事開始之前進行試飛，但從卡拉皮庫伊巴市（Carapicuiba）起飛之後，25日中午12時6分在聖保羅奧薩斯庫（Osasco）附近墜毀，撞上建築物，引起民眾好奇觀看。畫面顯示，飛艇先是低空飛越建築物上方，從拍攝者角度看過去，幾乎是貼著房屋飛行，在撞上建築物之後，飛艇掉落房子屋頂上。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

事故發生當下是否有人在屋內，相關機構並未說明，但已知飛行員成功獲救，並被送往當地醫院。

巴西航空事故調查和預防中心表示，相關人員已被派往現場展開調查。消防機構則稱，正等待該市電力供應商關閉電源，才會開始進行移除飛艇的作業程序。

針對這起事件，聖保羅足球俱樂部透過聲明表示，飛艇原定飛越莫倫比體育場（Morumbi Stadium）及其周邊地區，所幸事故並未造成人員嚴重受傷，正提供有關人員一切必要協助。

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