美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申，華府即將與台灣達成一項重大貿易協議，並持續向台灣推動半導體產能「五五分」的構想，即美台各自生產一半。他同時提出對於「矽盾」的相反論點，認為唯有美國本土晶片產能充足，才能真正保護台灣。

盧特尼克在接受美國新聞頻道《NewsNation》訪問時指出，「這是一個很重大的協議，即將到來。我認為很快，我預期會真正開始與他們（台灣）討論並解決這件事。」

當被問到「美國究竟希望從與台灣的貿易協議中獲得什麼」時，盧特尼克直言，目前全球手機與汽車使用的晶片中有多達 95％ 由台灣生產，而台灣距離美國9000英里、距中國僅80英里，顯然這樣的供應布局不利美方。他強調，「中國現在已毫不掩飾地表明將奪取台灣，這已不是假設情境。」

盧特尼克表示，川普政府的核心目標之一，就是大規模將晶片製造移回美國本土。他直言，「如果一個國家無法自己製造晶片，又要如何自保？」他接掌商務部時，美國本土自製晶片僅占2％，其任內目標是提升至40％，雖然這幾乎被視為不可能的任務，卻是他堅定推動的政策。

盧特尼克坦言，這項目標需投資超過5000億美元（約新台幣15.2兆元），並建立完整供應鏈，而台灣的參與是關鍵，「讓台灣願意參與，就是川普政府的魔力所在，這對台灣來說並不是直覺性的選擇，因為台灣會說，『我們生產 95％，我們很好。』但川普會說，『這對你不好，也對我們不好。若你希望我們保護你，那你就必須幫助我們達成自給自足。』」

針對外界憂心「矽盾」若被削弱，美國在中國動武時可能不再願意保護台灣，盧特尼克則持不同觀點。他指出，若美國完全依賴台灣生產晶片，反而會限制自身對台協防能力，「我們總不能靠空運或海運晶片來支援防衛」。他認為，減少依賴台灣的同時，才能保障對台支持的持久性。

因此，他向台灣提出「五五分」的戰略構想，也就是未來全球晶片產能中，美國與台灣各自掌握50％。盧特尼克強調，美國仍將深度依賴台灣，「因為沒有那另一半，我們也活不了」，但當美國掌握其中一半產能，將擁有更大自主性與行動力。

盧特尼克進一步指出，美方已向台灣明確表示，讓美國實現 50％ 自製率，其實對台灣本身也至關重要。目前台灣晶片產量約占全球95％，要實現「五五分」需要大量談判與協調，「但這正是我們一直努力的方向」。

盧特尼克日前也預告，美台即將達成一項「重大協議」。對此台灣行政院經貿談判辦公室表示，雙方關稅談判仍持續推進，目前正等待美方安排總結性會談；而台灣暫行的對等關稅稅率 20％ 已於日前正式上路。