　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長庚橋「滿地螺絲釘」釀5車爆胎！輪胎行老闆衝現場1暖舉被讚爆

▲長庚橋散落上百螺絲釘釀5車爆胎，警方已調監視器釐清原因。（圖／網友授權提供）

▲長庚橋散落上百螺絲釘釀5車爆胎，警方已調監視器釐清原因。（圖／網友授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中市石岡區長庚橋昨（27）日傳出路面散落大量螺絲釘，至少有5輛車因輪胎被刺破爆胎，受害駕駛陸續到苗栗卓蘭一間輪胎行求助。輪胎行老闆發現異常後，懷疑是工程車掉落物釀禍，午餐後親自騎機車趕赴現場查看，竟與熱心民眾一同撿回一整盒螺絲釘，暖心行動引發網友激讚，「好人一生平安！」

輪胎行老闆的女兒事後在社群Threads發文指出，昨日上午10點至下午2點間，店裡共補了5輛遭同款螺絲釘刺破的輪胎，經詢問發現皆是在長庚橋行經後出事。她表示，雖然家裡是開輪胎行，但這類關係行車安全的狀況絕不樂見，並感謝現場和父親一起撿釘的好心人。許多網友留言回應，「爸爸真的太善良」、「你們救了很多用路人」、「要是再多幾顆釘子，可能更多車出事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

有駕駛也分享自身驚魂經驗，行經長庚橋時突然聽到「咚咚咚」怪聲，停車檢查才發現輪胎上釘著大顆螺絲。另有民眾形容，現場散落的釘子數量「根本像整盒灑出來」，提醒其他用路人務必檢查輪胎狀況，避免行車危險。

對此，東勢警分局表示，目前尚未接獲民眾報案，初步懷疑可能為工程車固定不當導致貨物掉落，或不排除有人惡意撒釘，警方將調閱監視器釐清原因，並責請轄區派出所加強該路段巡查，以防意外再發生。

警方同時提醒，依《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載物品時須妥善綑紮、確保牢固，若因固定不當導致物品滲漏、飛散或掉落，將處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若釀事故還需負刑民事責任，呼籲駕駛人務必落實裝載安全，共同維護行車秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心
花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻
震撼彈！大咖AV女優10月引退
快訊／「災區救援」爆便當之亂！經濟部出手了
快訊／亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍　日本完成二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

長庚橋「滿地螺絲釘」釀5車爆胎！輪胎行老闆衝現場1暖舉被讚爆

12星座一周運勢出爐　獅子小心言多必失、摩羯工作壓力大

小孩偷她家娃娃！朋友稱「大不了給錢」　她傻眼：感覺問題

明天國道北向車潮估為平日1.3倍　高公局公布11處易塞路段

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

長庚橋「滿地螺絲釘」釀5車爆胎！輪胎行老闆衝現場1暖舉被讚爆

12星座一周運勢出爐　獅子小心言多必失、摩羯工作壓力大

小孩偷她家娃娃！朋友稱「大不了給錢」　她傻眼：感覺問題

明天國道北向車潮估為平日1.3倍　高公局公布11處易塞路段

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

《中文怪物》參賽者遭網友負評　酷親上火線發聲：不要太入戲！

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

【暖心相助】花蓮書店倉庫繪本泡水全毀！　獨腳老闆仍樂觀喊：謝謝志工

生活熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

明變天！　西北雨擴大

吊車大王「40億白宮開放參觀」！民眾塞3小時進不去

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

更多熱門

相關新聞

7國團體大PK！千人共舞嗨翻清水

7國團體大PK！千人共舞嗨翻清水

清水街頭擠爆了！「2025台中國際踩舞嘉年華」一連兩天在清水火熱登場，不僅吸引大批民眾，連國際IP「藍色小精靈」都驚喜現身，讓現場嗨翻。市長盧秀燕指出，今年活動邁入第十年，更是首次移師海線舉辦，意義非凡，要將國際級的藝術饗宴帶給海線鄉親。

俄25人喝假酒中毒身亡　幼兒園女師被捕

俄25人喝假酒中毒身亡　幼兒園女師被捕

巷內驚見「蜷曲女屍」　特搜員也鼻酸了

巷內驚見「蜷曲女屍」　特搜員也鼻酸了

台中男石圍橋下垂釣失聯　陳屍東勢溪床

台中男石圍橋下垂釣失聯　陳屍東勢溪床

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

關鍵字：

螺絲釘台中輪胎行道路安全警方

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

可能有雙颱！　最新預測曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面