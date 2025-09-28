長庚橋「滿地螺絲釘」釀5車爆胎！輪胎行老闆衝現場1暖舉被讚爆

▲長庚橋散落上百螺絲釘釀5車爆胎，警方已調監視器釐清原因。（圖／網友授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中市石岡區長庚橋昨（27）日傳出路面散落大量螺絲釘，至少有5輛車因輪胎被刺破爆胎，受害駕駛陸續到苗栗卓蘭一間輪胎行求助。輪胎行老闆發現異常後，懷疑是工程車掉落物釀禍，午餐後親自騎機車趕赴現場查看，竟與熱心民眾一同撿回一整盒螺絲釘，暖心行動引發網友激讚，「好人一生平安！」

輪胎行老闆的女兒事後在社群Threads發文指出，昨日上午10點至下午2點間，店裡共補了5輛遭同款螺絲釘刺破的輪胎，經詢問發現皆是在長庚橋行經後出事。她表示，雖然家裡是開輪胎行，但這類關係行車安全的狀況絕不樂見，並感謝現場和父親一起撿釘的好心人。許多網友留言回應，「爸爸真的太善良」、「你們救了很多用路人」、「要是再多幾顆釘子，可能更多車出事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有駕駛也分享自身驚魂經驗，行經長庚橋時突然聽到「咚咚咚」怪聲，停車檢查才發現輪胎上釘著大顆螺絲。另有民眾形容，現場散落的釘子數量「根本像整盒灑出來」，提醒其他用路人務必檢查輪胎狀況，避免行車危險。

對此，東勢警分局表示，目前尚未接獲民眾報案，初步懷疑可能為工程車固定不當導致貨物掉落，或不排除有人惡意撒釘，警方將調閱監視器釐清原因，並責請轄區派出所加強該路段巡查，以防意外再發生。

警方同時提醒，依《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載物品時須妥善綑紮、確保牢固，若因固定不當導致物品滲漏、飛散或掉落，將處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若釀事故還需負刑民事責任，呼籲駕駛人務必落實裝載安全，共同維護行車秩序。