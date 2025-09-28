7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

▲「2025台中國際踩舞嘉年華」一連兩天在清水火熱登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

清水街頭擠爆了！「2025台中國際踩舞嘉年華」一連兩天在清水火熱登場，不僅吸引大批民眾，連國際IP「藍色小精靈」都驚喜現身，讓現場嗨翻。市長盧秀燕指出，今年活動邁入第十年，更是首次移師海線舉辦，意義非凡，要將國際級的藝術饗宴帶給海線鄉親。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年活動規模創下歷年新高，有來自西班牙、日本、韓國等7個國家的19支專業舞團參與。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年活動規模創下歷年新高，除了有來自西班牙、日本、韓國等7個國家的19支專業舞團，更有超過60組在地隊伍、上千名舞者熱情參與「全民踩舞趣味競賽」，從專業霹靂舞到熱情森巴舞，各國舞團輪番上陣，與在地團隊激盪出多元文化火花，讓清水街頭瞬間變身繽紛的國際舞台。

▲台中市長盧秀燕(右)特別感謝議長張清照(左)的大力爭取，才促成這場十年盛會首度前進海線。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕特別感謝議長張清照的大力爭取，才促成這場十年盛會首度前進海線。張清照也表示，舞蹈是跨國界的語言，期待透過精彩的演出，讓國際團隊愛上清水，將台中海線的美推向世界，是「最好的城市行銷」。市府團隊用心舉辦，希望所有參與的民眾都能沉浸在舞蹈與歡樂的浪潮中，留下最難忘的嘉年華回憶。