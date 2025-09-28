　
大陸 大陸焦點 特派現場

「我給大爺一碗湯，他送了一套房」影片被吐槽　客服喊：真人真事

（示意圖／Pixabay）
▲「我給大爺一碗湯，他送了一套房」影片被吐槽，客服喊「是真人真事」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸知名餐飲品牌「西貝因」官方近日發布的一則影片，再度成為網友關注焦點。影片題為〈我給大爺一碗湯，大爺要送我北京一套房〉，講述了西貝北京六里橋旗艦店前店長劉某霞的真實經歷，引發網友熱議與吐槽。

《極目新聞》報導，影片中，劉某霞回憶，曾有一位來自內蒙古的顧客提出，只付一碗錢，但想要一碗羊肉湯和一碗涼湯。她接待後與對方相識，並在2002年至2004年間多次為其服務。後來，該顧客表示自己即將前往養老院，並提出要將自己在北京的一套一室一廳房子送給劉某霞。

劉某霞在影片中回憶道，「我那時候才17歲啊，嚇壞我了。」她最終婉拒了對方的好意，後續也未再聯繫。此段故事引發部分網友質疑其真實性，認為情節離奇難以置信，也有人批評這是西貝又一次「災難公關」。此外，依照劉某霞的說法，她2004年才17歲，但若以2002年計算，她僅15歲便已在西貝門店工作，網友戲稱其為「童工」。

據了解，該影片最早發布於西貝官方認證公眾號「西貝品味早讀」，該帳號自我介紹為「西貝員工的交流平台，展示西貝風貌的窗口」。今年9月23日，該公眾號曾發布文章〈7歲的毛毛：我以為自己再也吃不到西貝了……〉，亦引發全網討論，後被刪除。

《極目新聞》26日致電西貝客服，客服確認，影片確實首發於「西貝品味早讀」公眾號，且為過往事件，而非近期發布，「該公眾號主要用於與西貝員工交流互動，並非對外公開。」至於劉某霞是否15歲就開始工作，客服表示不清楚。

此外，記者致電西貝北京六里橋旗艦店，工作人員表示，劉某霞為該店前任店長，自今年3月起已不在該店，其他情況不清楚。這則影片的曝光，再次凸顯了西貝在社交媒體上的關注度與公關敏感性，也引發網友對餐飲品牌在公眾傳播內容的真實性及員工信息透明度的討論。

