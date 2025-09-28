陸5歲童近視1000度！　醫生點出關鍵原因

▲兒童近視。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

河南一名5歲男童總愛瞇著眼睛看東西，看電視也非要站到螢幕面前，爸媽察覺不對勁，帶他到眼科醫院檢查。結果令人大吃一驚，孩子眼睛已經近視接近1000度。

四川電視台報導，這位孩子平時由爺爺奶奶照顧。每當孩子哭鬧，老人習慣用手機來哄他，久而久之，孩子對手機形成了依賴，有時甚至一整天都在刷手機，連吃飯時也不肯放下。

鄭州大學第一附屬醫院眼科主任醫師符愛存指出，孩子出現如此高度近視，是遺傳因素與後天不良用眼習慣共同作用的結果。她提醒，孩子的視力發育不可逆，科學用眼必須從小做起，別讓電子產品成為「電子保姆」。

事實上，這並非「電子保姆」造成兒童視力傷害的單一個案。陸媒4月就曾報導，一名3歲女孩因長時間使用電子產品，罹患「鬥雞眼」。

報導指出，3歲的琪琪（化名）因突發內斜視，前往上海復旦大學附屬兒科醫院眼科就診。這是一種發病急、病因複雜的斜視類型，內斜視不但會引起複視，長時間不治療，還可能引發病童弱視及立體視功能永久損傷。

大陸兒科醫院眼科主任楊晨皓表示，「近期，我們接診的多位患兒，絕大多數都是因為近距離用眼過度。長時間接觸電子產品，有可能引起孩子雙眼融合功能紊亂，誘發急性共同性內斜視」。

當前，兒童「螢幕暴露」時間越來越早。上海交通大學醫學院團隊的一則研究發現，上海有24％的兒童在1歲前開始接觸螢幕，76％的兒童在2歲前接觸螢幕，剛進幼兒園的3歲兒童中，高達78.6％的兒童看螢幕時間超過「每天1小時」的標準。

2023年大陸國家衛健委公布數據顯示，大陸兒童青少年總體近視率為52.7％。從近年兒童青少年近視情況看，近視高發年齡段已從8到12歲提前至6到10歲，呈現出發病越來越早、度數越來越深、近視率居高不下等特點。