竹苗室內親子遊憩新地標　「齒輪城市」進駐百貨吃喝玩樂一次滿足

▲室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」拓點到苗栗頭份。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國內近年來雖然少子化問題嚴重，但對於托嬰托幼、親子休閒育樂的需求不減反升，其中，北北桃生活圈不斷外擴，室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」看準「桃竹苗生活圈」人口結構年輕化、科技新貴等小家庭移入，斥資千萬打造親子遊玩旗艦店，讓年輕爸媽週末想帶小孩出門放電，不用再大老遠跑到新竹、桃園。

為滿足竹苗區家庭對高品質親子休閒空間的高度需求，全台最大室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」斥資千萬進駐頭份尚順購物中心，打造佔地超過2000平方米的親子遊玩旗艦店，成為竹苗區家庭週末出遊首選。

苗栗頭份位於「桃竹苗生活圈」核心，與新竹、桃園共構「桃竹苗大矽谷」計畫；其地理位置鄰近新竹科技產業與竹南工業區，人口結構年輕，有不少外移至此的科技新貴與新家庭。

相較桃園、新竹雖然已有不少親子樂園，此次「追風奇幻島」拓點到頭份，就是看準苗栗相對空白的親子育樂市場，不僅競爭相對不激烈，且苗栗人過往因當地發展的關係，多願意到外縣市消費，未來有了這類大型設施，能進一步留住消費，帶動本地商圈，結合商場形成消費聚落。

尤其樂園的選址設在尚順購物中心，過去已經有影城、美食街、百貨，未來再加入親子育樂，形成「一站式親子娛樂+消費」場域，能有效延長停留時間與消費額，也能帶動周邊餐飲、零售、住宿等產業，提升整個商圈活絡度。