潰堤前「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性！網吵翻：最高等級了

▲光復鄉被淹沒空拍畫面曝光。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

胸腔科醫師蘇一峰指出，看到網友爆料，堰塞湖潰堤前10分鐘的細胞簡訊只寫「溢流」，讓人誤以為不嚴重。實際上訊息已要求立刻疏散或往高樓避難，但因用詞差異，居民恐無法意識到潛在危險。23日共傳三封簡訊，提醒溢流、疏散與更大水流來襲，引發網友討論「應直接用潰堤」、「紅色警戒已是最高等級」。

醫師蘇一峰在臉書指出，看到PTT網友爆料，23日潰堤前10分鐘收到的簡訊，上面關鍵字只寫到「溢流」，因此讓網友抱怨「看起來就像罐頭訊息，溢流我真的沒什麼感覺到危險」。

簡訊內容完整曝光，15時00分02秒傳來，指出堰塞湖警報、紅色警戒，馬太鞍溪堰塞湖已於14時50分發生壩頂溢流，可能造成大量水流及土砂迅速向下游移動，請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮光復鄉等警戒民眾，立刻疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

事實上，另有網友在PTT討論，他挖出23日的細胞簡訊，當天總共就有三則，早上6點傳來「堰塞湖持續發布紅色警戒，水位將於上午8至10點發生溢流」，接著就是下午3點的逃難簡訊，直到4點25分則傳來，「堰塞湖已溢流，下一波更大水流及土砂將迅速向下游移動」。

▲23日撤離簡訊曝光。（圖／翻攝災防告警細胞廣播訊息）



該名網友表示，如果大家看到這三封訊息的當下，「會待在家裡等淹水退去後整理家園，還是會二話不說馬上逃離現場，跟著警消人員避難或是自主避難遠離也好？」

網友們熱議，「直接講潰堤嘛，講溢流...當然會覺得沒那麼危險，頂多淹水」、「紅色警戒溢堤疏散看不懂？」「訊息看來不嚴重，住民會賭一下」、「立即撤離四個字還看不懂也是沒辦法了」、「山區的人看到紅色警戒，嚇都嚇死了」、「紅色警戒是台灣災害防治最高等級了」。