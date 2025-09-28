　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潰堤前「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性！網吵翻：最高等級了

▲▼花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲光復鄉被淹沒空拍畫面曝光。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

胸腔科醫師蘇一峰指出，看到網友爆料，堰塞湖潰堤前10分鐘的細胞簡訊只寫「溢流」，讓人誤以為不嚴重。實際上訊息已要求立刻疏散或往高樓避難，但因用詞差異，居民恐無法意識到潛在危險。23日共傳三封簡訊，提醒溢流、疏散與更大水流來襲，引發網友討論「應直接用潰堤」、「紅色警戒已是最高等級」。

醫師蘇一峰在臉書指出，看到PTT網友爆料，23日潰堤前10分鐘收到的簡訊，上面關鍵字只寫到「溢流」，因此讓網友抱怨「看起來就像罐頭訊息，溢流我真的沒什麼感覺到危險」。

簡訊內容完整曝光，15時00分02秒傳來，指出堰塞湖警報、紅色警戒，馬太鞍溪堰塞湖已於14時50分發生壩頂溢流，可能造成大量水流及土砂迅速向下游移動，請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮光復鄉等警戒民眾，立刻疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

事實上，另有網友在PTT討論，他挖出23日的細胞簡訊，當天總共就有三則，早上6點傳來「堰塞湖持續發布紅色警戒，水位將於上午8至10點發生溢流」，接著就是下午3點的逃難簡訊，直到4點25分則傳來，「堰塞湖已溢流，下一波更大水流及土砂將迅速向下游移動」。

▲▼ 。（圖／翻攝災防告警細胞廣播訊息）

▲▼ 。（圖／翻攝災防告警細胞廣播訊息）

▲▼ 。（圖／翻攝災防告警細胞廣播訊息）

▲23日撤離簡訊曝光。（圖／翻攝災防告警細胞廣播訊息）

該名網友表示，如果大家看到這三封訊息的當下，「會待在家裡等淹水退去後整理家園，還是會二話不說馬上逃離現場，跟著警消人員避難或是自主避難遠離也好？」

網友們熱議，「直接講潰堤嘛，講溢流...當然會覺得沒那麼危險，頂多淹水」、「紅色警戒溢堤疏散看不懂？」「訊息看來不嚴重，住民會賭一下」、「立即撤離四個字還看不懂也是沒辦法了」、「山區的人看到紅色警戒，嚇都嚇死了」、「紅色警戒是台灣災害防治最高等級了」。

09/27 全台詐欺最新數據

聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤
退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：還沒出殯

示警！佛祖街水流仍湍急　陽明交大退休教授等7人還沒找到

吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯曝光！網崩潰：塞3小時進不去

一身灰衣+雨鞋！出家人化身怪手師父　光復災區暖心清淤

國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

義廚超人進災區「每天做1萬份便當」24小時供應！累倒仍堅持炒菜

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫在殯儀館還沒出殯

「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

放棄休假日！在台印尼移工組「黑皮志工隊」　早上5點衝花蓮救災

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

潰堤前「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性！網吵翻：最高等級了

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

鄰長曝災區70位老人家領不到便當！花蓮縣府：由3系統機動供應

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

【小沂乾姑丈找到了！】遺體漂流40公里　河床上被尋獲

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

可能有雙颱！　最新預測曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

明變天！　西北雨擴大

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

總統賴清德28日表示，他早上已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。他說，目前已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

在台印尼移工組「黑皮志工隊」 放棄休假日救災

卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

採「夜間作業、日間休整」助光復鄉復原　十軍團：官兵始終堅守崗位

宜蘭找五金行「沒人在送」！

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

