萬達王健林慘遭「限制高消費」　昔日首富淪為被執行人

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前首富、萬達集團創辦人王健林近日被「限制高消費」。這意味著，他將不得搭乘飛機、高鐵一等座及商務座，不得在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。

據封面新聞報導，企查查APP顯示，近日，大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等被限制高消費。

此前，第一財經報導，中國執行信息公開網顯示，大連萬達集團股份有限公司新增一則被執行人信息，執行標的4億多元，執行法院為北京金融法院。

愛企查App顯示，大連萬達集團股份有限公司成立於1992年9月，法定代表人為王健林，註冊資本10億元人民幣，經營範圍包括貨物進出口、技術進出口、國內一般貿易等。

股東資訊顯示，該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股。風險信息顯示，該公司現存多條被執行人信息，被執行總金額超53億元，此外，該公司所持多家公司股權已被凍結。

「限制高消費」是中國法院在債務人或企業未履行生效判決時採取的一種強制措施，被列為「限制高消費」的對象不得搭乘飛機、高鐵一等座及商務座，不得在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。簡單來說，就是限制其非生活或經營必需的高額消費，以督促債務人履行義務。

王健林1954年10月出生於四川省蒼溪縣，曾服役於中國人民解放軍，轉業後進入大連市政府工作。1989年起，他創立並擔任萬達集團董事長，將企業發展成為涉足商業地產、文化旅遊與影視產業的國際性投資集團，曾是中國首富，也長期被視為中國最具代表性的企業家之一。

王健林近年深陷財務壓力與資產重組的風暴中。2025年5月，他在大連萬達商管所持有的一筆股權被法院凍結，金額逾3億元，凍結期限從2025年5月8日起至2027年5月7日。他名下也有多筆資產被凍結，累計金額超過4億元。

為了緩解現金流壓力，王健林頻頻出手拋售旗下項目，包括在今年以約500億元出售48座萬達廣場；4月則將萬達酒店管理公司100％股權賣給同程旅行，全面退出酒店管理板塊。