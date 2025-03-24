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萬達王健林360億元股權遭凍結　陸媒嘆：昔日首富不得不低頭

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸地產大亨王健林創辦的萬達集團身陷債務危機，近期最新資訊顯示，大連萬達持有的北京萬達文化產業集團80億元（人民幣，下同；新台幣360億元）股權被法院全額凍結至2028年。這是繼年初1200萬股權凍結、累計執行金額超60億元後，萬達債務危機的最新進展。

鳳凰網財經報導，大陸商業查詢平台「天眼查」顯示，近日，北京萬達文化產業集團新增1條股權凍結資訊，被執行人為大連萬達集團，凍結股權數額為80億元，凍結期限為2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。

資料顯示，北京萬達文化產業集團成立於2012年9月，註冊資本為80億元，大連萬達集團對其持股比例為100％，這意味著，此次法院將其持有的全部股權進行了凍結。

北京萬達文化產業集團主要從事舉辦文化藝術交流活動（不含演出），文化產業項目投資，投資管理、投資諮詢等。萬達文化產業集團2012年收入可進入世界前40名。王健林更是放下豪言，「到2020年，萬達文化產業收入將達800億元，躋身全球文化企業前十」。

▲萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）

▲萬達集團。（圖／CFP）

截至目前，大連萬達集團被執行總金額超63億元；同時，2024年以來，被凍結股權金額合計超50億元。

為了緩解債務壓力，萬達也已開始向輕資產模式轉型，近兩年合計賣出近20個萬達廣場項目，其中，僅在2025年開年一個多月，就已出售了5座萬達廣場。知情人士表示，萬達現在賣的都是一些非核心的資產，現金流穩定的項目還是拿在手裡。

十年前，王健林三度登上胡潤百富榜第一，萬達廣場遍布全大陸，電影帝國叱吒風雲。如今，他的個人財富縮水八成，跌出百富榜；萬達商管IPO對賭危機雖靠中東資本600億注資暫緩，但債務陰影始終未散。

陸媒指出，從「買下好萊塢」的豪言，到「輕資產轉型」的妥協，王健林的命運軌跡恰是中國房地產黃金時代落幕的縮影。當高槓桿模式撞上行業寒冬，昔日首富也不得不學會「低頭」，「只是這一次，股權凍結與資產拋售的雙重夾擊，留給他的騰挪空間已所剩無幾」。

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