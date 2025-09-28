快訊／高雄愛河又見浮屍　五福橋晨跑民眾嚇壞報警

高雄市旗山區中寮二路的一處空地就在今天凌晨三點多左右，發現一對男女在車上滿是鮮血，女子當場死亡，男子還有生命跡象被送醫搶救，初步了解這對男女身上都有刀傷，關係為父女，至於兩人的受傷以及死亡原因，目前警方還在調查釐清當中。