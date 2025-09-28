快訊／高雄愛河又見浮屍　五福橋晨跑民眾嚇壞報警

▲五福橋附近救起一名男子，但已經明顯死亡 。（圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市五福橋旁靠近流行音樂中心附近，今天（28日）清晨7點多左右，有晨跑民眾發現疑似有人在河中載浮載沉，因此趕緊通報消防隊前來，消防員在河中救起一名男性，但不幸已經死亡，其身分及落水死亡原因還有待警方釐清查驗。
▲男子落水死亡原因有待警方釐清 。（圖／記者吳世龍攝）
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
