喵星人困引擎室嚇壞狂叫！高雄警播貓片救出牠　還幫找到貓奴

▲▼高雄市三民區街頭，日前有一隻小貓受困汽車引勤室內，員警使出「神招」利用手機播放母貓的叫聲，成功誘捕救出這隻嚇壞的小貓。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市街頭日前發生一起溫馨的救貓事件，三民區澄和路有民眾開車前，聽到引擎室傳來微弱貓叫，嚇得趕緊報警。警方接報後，發現小貓受困深處無法徒手觸及，員警當機立斷，使出「神招」利用手機播放母貓的叫聲，成功誘捕救出這隻嚇壞的小貓。

事發當時，一名民眾準備發動停放於澄和路的愛車，卻聽到車子引擎蓋下方傳出「喵喵」的微弱求救聲。由於擔心小動物受困被誤傷，駕駛不敢輕舉妄動，立刻撥打 110 報警。陽明派出所員警獲報趕抵現場，果真聽到小貓叫聲漸強，研判牠可能察覺有人靠近，急著想出來。然而，小貓卡在引擎室深處，員警伸手觸及不到，情況一度膠著。

面對這隻「不肯出來」的喵星人，機警的員警靈機一動，立刻拿出手機，播放母貓的叫聲，試圖引導小貓自行脫困。在溫柔的貓叫聲循循善誘下，小貓一度探出頭來，但因太過緊張又縮了回去。員警們不氣餒，持續播放「貓片」並耐心守候。終於，在小貓第二次探頭時，當機立斷，迅速伸手將牠平安救出。

小貓獲救後被帶回派出所照顧，員警們積極尋找愛心人士收養，最後由一名員警的友人被員警的愛心感動，決定收編小貓，讓這隻「逃過一劫」的喵星人順利找到一個溫暖的新家。