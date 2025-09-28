　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名31歲男子日前帶隊攀登四川甘孜州海拔5,588公尺的那瑪峰，行進到積雪稜線時為幫隊員拍照，自行解開安全繩，結果失足滑落山谷，當場身亡。事故影片曝光後引發震撼，當局證實遺體尚未運回，且登山行動並未取得官方許可，屬擅自闖入。

▲▼領隊為幫忙拍照，喬角度時解開安全繩，卻不慎絆到冰爪失足。（圖／翻攝微博）

▲▼領隊為幫忙拍照，喬角度時解開安全繩，卻不慎絆到冰爪失足。（圖／翻攝微博）

▲▼領隊為幫忙拍照，喬角度時解開安全繩，卻不慎絆到冰爪失足。（圖／翻攝微博）

意外發生於9月23日，地點位於那瑪峰山頂附近。現場影片顯示，男子解開安全繩索後滑倒，整個人撲倒在積雪坡上快速下滑，儘管他曾試圖起身自救，仍無法止滑，最終墜入山谷。現場其他登山客無力救援，只能目睹整起過程。

陸媒報導，甘孜州教體局表示，該男子已確認身亡，但因地形與天氣限制，遺體運送困難。教體局也指出，該登山團未申請許可，屬非法進入，將持續調查責任歸屬。

死者表妹受訪時表示，事發時男子是被冰爪絆倒，非單純失足。事發地點地勢陡峭，一旦跌倒難以煞車，是高風險路段。

那瑪峰風景壯麗且難度低，長年吸引登山客，但2023年8月曾發現長約50公尺冰裂縫，當局隨即暫停發放登山許可，至今未開放。此次事故登山隊未經核准擅闖，也暴露戶外活動管理執行仍有待加強。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」
台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛
捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民
恐怖畫面曝光！印度造勢大會踩踏36死58傷
徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

策進會：2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

中國央行：落實落細適度寬鬆貨幣政策

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

陸孕婦遭黑熊咬住頭　裝死逃過一劫

美國法院判大疆創新敗訴　維持其列入國防部涉軍企業名單

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕！

李強聯合國發言：世界變亂交織之際　要共築和平、共享安全

千萬網紅帶貨翻車！　老闆砸128萬「銷量竟掛零」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

策進會：2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

中國央行：落實落細適度寬鬆貨幣政策

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

陸孕婦遭黑熊咬住頭　裝死逃過一劫

美國法院判大疆創新敗訴　維持其列入國防部涉軍企業名單

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕！

李強聯合國發言：世界變亂交織之際　要共築和平、共享安全

千萬網紅帶貨翻車！　老闆砸128萬「銷量竟掛零」

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

花蓮光復「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤竟喊：感謝主

被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑　驗證制度失靈假學歷橫行

空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝　平台到黑市一條龍

空心學霸2／假學歷一鍵下單　電商平台淪「造假工具包」集散地

挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪　還成為台積電博士妻

9月28日星座運勢／射手加班熬夜為愛奉獻　水瓶正財偏財兼收

全智賢《暴風圈》精英造型解析！高領西外、風衣是必備　偷塞了私人愛牌

【花蓮救災必備！】泥濘達40公分沒裝備真的會出事

大陸熱門新聞

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

千萬網紅帶貨翻車　老闆砸128萬銷量竟掛零

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

陸孕婦遭黑熊咬住頭　裝死逃過一劫

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕

中國央行：落實落細適度寬鬆貨幣政策

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

美法院判大疆敗訴　維持列入涉軍企業名單

李強聯合國發言：世界變亂之際要共築和平

蔡國強煙火炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

更多熱門

相關新聞

台海若爆戰火　專家：俄恐成中國強大後盾

台海若爆戰火　專家：俄恐成中國強大後盾

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）最新評論指出，中俄軍事合作正在快速加深，若台海爆發戰爭，俄羅斯龐大的國防工業與資源供應可能成為中國強有力的戰略後援。

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

網購「假台灣駕照」　中國人在日被捕

網購「假台灣駕照」　中國人在日被捕

關鍵字：

中國四川甘孜那瑪峰

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

可能有雙颱！　最新預測曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

賑災基金會：捐款直接撥給災民

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面