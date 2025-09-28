登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

Died because of a selfie — a tourist lost his life while climbing Mt. Nama Feng in China's Sichuan



He unclipped his safety harness to take a pic, slipped on the ice, plummeting into the abyss



Fellow climbers could only watch in horror as he futilely scrambled to stop his fall pic.twitter.com/bAr9vzrkYo — RT (@RT_com) September 27, 2025

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名31歲男子日前帶隊攀登四川甘孜州海拔5,588公尺的那瑪峰，行進到積雪稜線時為幫隊員拍照，自行解開安全繩，結果失足滑落山谷，當場身亡。事故影片曝光後引發震撼，當局證實遺體尚未運回，且登山行動並未取得官方許可，屬擅自闖入。

▲▼領隊為幫忙拍照，喬角度時解開安全繩，卻不慎絆到冰爪失足。（圖／翻攝微博）



意外發生於9月23日，地點位於那瑪峰山頂附近。現場影片顯示，男子解開安全繩索後滑倒，整個人撲倒在積雪坡上快速下滑，儘管他曾試圖起身自救，仍無法止滑，最終墜入山谷。現場其他登山客無力救援，只能目睹整起過程。

陸媒報導，甘孜州教體局表示，該男子已確認身亡，但因地形與天氣限制，遺體運送困難。教體局也指出，該登山團未申請許可，屬非法進入，將持續調查責任歸屬。

死者表妹受訪時表示，事發時男子是被冰爪絆倒，非單純失足。事發地點地勢陡峭，一旦跌倒難以煞車，是高風險路段。

那瑪峰風景壯麗且難度低，長年吸引登山客，但2023年8月曾發現長約50公尺冰裂縫，當局隨即暫停發放登山許可，至今未開放。此次事故登山隊未經核准擅闖，也暴露戶外活動管理執行仍有待加強。