生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事請假「該代收包裹嗎？」　過來人搖頭曝原因：是保護自己

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO沒有幫同事代收包裹。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人因為家中不便收包裹，所以地址就會寫公司，不過若剛好休假、請假，其他人要幫忙代收嗎？就有一名女網友因為選擇不代收，而被主管質疑，因此她就想知道，這件事情是她的問題嗎？有一定要幫同事代收包裹嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「一定要幫同事代收包裹嗎？」為標題發文，提到警衛之前打電話來，說她同事有包裹，需要親自簽名領取。但湊巧同事當天請假，所以她便如實告訴警衛，對方也同意隔天再送。

沒想到，人事主管得知後，卻以責備語氣問原PO，是否有說是誰寄來的？如果緊急的話可以代收，也提醒原PO可以幫忙代收再拍照傳給同事，因為大家都是同部門，應該互相幫忙。

原PO則認為，警衛有說要親自簽名，且同事正在休假，她也不好打電話打擾，但主管仍覺得不可能不能代收，且打電話詢問一下應該沒關係。對此，原PO就想知道，自己的處理方式真的有錯嗎？

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「緊急與否是寄件方自己要跟收件方協調的事，怎麼會期待別人要主動去幫忙確認急不急」、「遇到不同的主管會有不同的答案」、「如果真的是緊急包裹喔，同事請假前會跟你們說要幫忙代收包裹了，你長官也很會自己帶入他想法，別人不見得是喜歡這樣」。

也有網友認為，「如果包裹有什麼問題呢？會不會找上你？你們人事主管講這個話⋯⋯，是不是可以默認為如果有問題他可以負責？真是站著說話不腰疼」、「不代收是保護自己，我覺得沒問題，下次還是不要代收，即便人事主管情勒你，可以跟人事主管說避免日後糾紛，還是不會代收」。原PO後來也透露，同事上班後，對方也告訴她，確實要本人簽名才可以領取。

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

很多人進公司之後，未必會馬上進入工作狀態，而是會先吃早餐、上廁所，或者先滑手機。近日就有一名男網友分享，他每天早上進公司後，都會先耍廢約1小時才開始工作，大家進公司後，都會先當「薪水小偷」多久呢？貼文曝光後，引起討論。

