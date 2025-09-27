　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，黃國昌到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌稱沈慶京庭上爆台大法律系教授蔡茂寅索賄，北檢卻「裝沒聽到」，北檢晚間指出早已分案偵辦。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

台北地院本月25日審理柯文哲京華城案時，沈慶京出庭爆料遭台大教授蔡茂寅透過白手套索賄，引起黃國昌批檢方「裝沒聽到」。北檢今（27）日晚間嚴正駁斥，強調早於2024年10月22日已分「他字案」偵辦，並陸續傳喚證人釐清事實，全案仍在偵查中。

沈慶京25日於法庭上以證人身份表示，當年京華城容積率尚未恢復到560％之前，蔡茂寅透過市府法務主任轉達要與他見面，並直言自己「有辦法讓容積回到560％」，但當場開口要現金，讓他十分震驚。他還指出，蔡與時任副市長林欽榮交好，因此後續容積審議過程「不斷被刁難」。

民眾黨主席黃國昌庭後接受媒體聯訪時批，檢察官一整個上午的提問焦點完全偏離起訴內容，不像在釐清犯罪要件，反而更像是在「考驗沈慶京的記憶」。他直言，針對沈慶京指控的公然索賄，檢方卻「裝沒聽到」，甚至質疑北檢是否已依法分案調查。黃更憤怒表示：「這麼嚴重的事情，請問台北地檢署分案調查了沒？」

對此，北檢今（27）日晚間嚴正駁斥，強調相關指控並未遭忽視。北檢指出，沈慶京早在偵查期間就曾提出相關說法，檢察官已於2024年10月22日依法分「他字案」偵辦，並陸續傳喚多名證人到案釐清，目前全案仍在偵查中。

北檢強調，檢察官依法處理所有可能涉及犯罪的情節，媒體或政黨人士所稱「裝沒聽到」與事實不符。司法機關將持續調查釐清，絕不會規避或縱放，呼籲外界勿以不實訊息誤導社會大眾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本0：1不敵韓國仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明天爭冠
「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友
光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的
《中文怪物》實力超強美國女被踢掉！　她揭內幕：沒資格踢我
快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集
苗栗晚間傳巨響！　居民嚇壞「以為爆炸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥：感謝俊雄兄一生貢獻

「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友

陳順詳公益賽狂轟52分　文化大學擊敗上海交大仍無緣封后

光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

立委陳瑩協調新北資源回收公會出動重機械　助花蓮光復鄉災後清理

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里被尋獲

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

女士官長遭「削頭」亡　軍方無責檢方簽結

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面