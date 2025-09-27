沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

▲黃國昌稱沈慶京庭上爆台大法律系教授蔡茂寅索賄，北檢卻「裝沒聽到」，北檢晚間指出早已分案偵辦。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

台北地院本月25日審理柯文哲京華城案時，沈慶京出庭爆料遭台大教授蔡茂寅透過白手套索賄，引起黃國昌批檢方「裝沒聽到」。北檢今（27）日晚間嚴正駁斥，強調早於2024年10月22日已分「他字案」偵辦，並陸續傳喚證人釐清事實，全案仍在偵查中。

沈慶京25日於法庭上以證人身份表示，當年京華城容積率尚未恢復到560％之前，蔡茂寅透過市府法務主任轉達要與他見面，並直言自己「有辦法讓容積回到560％」，但當場開口要現金，讓他十分震驚。他還指出，蔡與時任副市長林欽榮交好，因此後續容積審議過程「不斷被刁難」。

民眾黨主席黃國昌庭後接受媒體聯訪時批，檢察官一整個上午的提問焦點完全偏離起訴內容，不像在釐清犯罪要件，反而更像是在「考驗沈慶京的記憶」。他直言，針對沈慶京指控的公然索賄，檢方卻「裝沒聽到」，甚至質疑北檢是否已依法分案調查。黃更憤怒表示：「這麼嚴重的事情，請問台北地檢署分案調查了沒？」

對此，北檢今（27）日晚間嚴正駁斥，強調相關指控並未遭忽視。北檢指出，沈慶京早在偵查期間就曾提出相關說法，檢察官已於2024年10月22日依法分「他字案」偵辦，並陸續傳喚多名證人到案釐清，目前全案仍在偵查中。

北檢強調，檢察官依法處理所有可能涉及犯罪的情節，媒體或政黨人士所稱「裝沒聽到」與事實不符。司法機關將持續調查釐清，絕不會規避或縱放，呼籲外界勿以不實訊息誤導社會大眾。