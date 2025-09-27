　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲一名43歲簡姓女子獨攀雪山志佳陽線，不慎摔落山溝腳部疑似骨折無法行動，台中市消防局申請空勤直升機將傷者吊掛送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名43歲簡姓女山友獨自攀登雪山志佳陽線，因不慎摔落山溝疑似骨折無法行走，立即打電話向警方報案協助，台中市消防局接獲報案後派出搜救人員前往並同步申請空勤直升機支援，下午抵達現場將傷患吊掛入艙，回清泉崗基地由救護車送醫救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中消防局今(27)日11時14分接獲民眾報案指出，在和平區雪山主峰志佳陽線自己摔落山溝腳受傷無法行動請求救援。勤指中心獲報後立即派遣梨山分隊1車3人，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊整備，並通報消防署及申請空勤直昇機救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲總隊下令立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機執行任務，13:02時從台中機場起飛，爬升至11000呎定向目標區，於13:23時抵達目標區附近，針對待救人員實施搜索，因待救人員受傷移動不便，機組員以地毯式目視搜索多次後，於13:48時發現目標，因待救者處於位置地勢險峻，機組員先完成風險及作業提示後，於14:57時開始實施吊掛救援作業，由特搜隊員王勝宏出艙以吊環方式協助傷患上機，14:00時救援作業完成，飛機返航定向台中機場，於14:22時台中機場落地協助傷患離機，交由救護車後送醫院，任務圓滿完成。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本0：1不敵韓國仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明天爭冠
「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友
光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的
《中文怪物》實力超強美國女被踢掉！　她揭內幕：沒資格踢我
快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集
苗栗晚間傳巨響！　居民嚇壞「以為爆炸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥：感謝俊雄兄一生貢獻

「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友

陳順詳公益賽狂轟52分　文化大學擊敗上海交大仍無緣封后

光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

立委陳瑩協調新北資源回收公會出動重機械　助花蓮光復鄉災後清理

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

【心急如焚QQ】花蓮男急尋失聯親人險遭沖走！　試圖肉身渡河變「泥人」

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里被尋獲

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

女士官長遭「削頭」亡　軍方無責檢方簽結

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

更多熱門

相關新聞

即／雲林縣長張麗善滑倒受傷！左手橈骨骨折

即／雲林縣長張麗善滑倒受傷！左手橈骨骨折

雲林縣長張麗善驚傳滑倒骨折！據了解，今（25）日上午8點半左右，張麗善剛從縣長室走出來不久，疑因走太快不慎滑倒，她下意識用左手撐地後痛苦哀叫，忍痛出席2場記者會後赴醫院急診，判斷左手橈骨骨折，院方隨即安排開刀治療，預計至少休息2天。

國1連環撞　特斯拉駕駛站車外遭撞斷腿

國1連環撞　特斯拉駕駛站車外遭撞斷腿

花蓮小客貨左轉煞停遭追撞　2人輕重傷送醫

花蓮小客貨左轉煞停遭追撞　2人輕重傷送醫

即／女登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

即／女登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

貨車撞聯結車駕駛險成肉餅　 救援現場曝　

貨車撞聯結車駕駛險成肉餅　 救援現場曝　

關鍵字：

雪山志佳陽山摔落骨折吊掛

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面