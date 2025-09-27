快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

▲一名43歲簡姓女子獨攀雪山志佳陽線，不慎摔落山溝腳部疑似骨折無法行動，台中市消防局申請空勤直升機將傷者吊掛送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名43歲簡姓女山友獨自攀登雪山志佳陽線，因不慎摔落山溝疑似骨折無法行走，立即打電話向警方報案協助，台中市消防局接獲報案後派出搜救人員前往並同步申請空勤直升機支援，下午抵達現場將傷患吊掛入艙，回清泉崗基地由救護車送醫救治。

台中消防局今(27)日11時14分接獲民眾報案指出，在和平區雪山主峰志佳陽線自己摔落山溝腳受傷無法行動請求救援。勤指中心獲報後立即派遣梨山分隊1車3人，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊整備，並通報消防署及申請空勤直昇機救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲總隊下令立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機執行任務，13:02時從台中機場起飛，爬升至11000呎定向目標區，於13:23時抵達目標區附近，針對待救人員實施搜索，因待救人員受傷移動不便，機組員以地毯式目視搜索多次後，於13:48時發現目標，因待救者處於位置地勢險峻，機組員先完成風險及作業提示後，於14:57時開始實施吊掛救援作業，由特搜隊員王勝宏出艙以吊環方式協助傷患上機，14:00時救援作業完成，飛機返航定向台中機場，於14:22時台中機場落地協助傷患離機，交由救護車後送醫院，任務圓滿完成。