社會 社會焦點 保障人權

西濱封閉2小時！貨車猛撞聯結車「駕駛險成肉餅」　 救援現場曝　

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一輛大貨車今(30日)上午行經台61線王功路段未注意車前狀況，猛力追撞前方聯結車，導致車頭嚴重凹陷變形，37歲廖姓男駕駛當場受困車內。警消緊急出動，動用破壞機具並協同拖吊業者，耗費一番功夫才將人救出，所幸傷者意識清楚送醫治療。這起事故也造成該路段一度封閉，至9時57分許排除疏散車流。

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

此起事故發生在上午7點43分許，地點位於西濱公路南下197公里處、彰化王功路段，一輛大貨車疑未注意車前狀況，追撞前方正在行駛中的聯結車，強大撞擊力導致大貨車車頭幾乎全毀，凹陷擠壓成廢鐵，駕駛雙腿被變形的車體緊緊夾住，動彈不得。

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

警方與消防隊獲報後迅速趕抵現場，由於車體扭曲嚴重，救援難度高，現場除了動用破壞剪、油壓撐開器等機具，拖吊業者協助將駕駛座艙局部吊離，才終於騰出空間，順利將受困駕駛救出，意識清楚，緊急送往醫院治療，無生命危險。

這起事故佔用了路肩、外側及中間共三個車道，適逢周末假日出遊，現場嚴重回堵，車流一度動彈不得。警方緊急封閉路段進行救援及排除作業，直到上午9點57分左右才全面恢復通車，整整封閉了2小時，讓許多用路人行程大受影響。

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

▲西濱南下197K大貨車追撞聯結車駕駛受困，消防搶救。（圖／民眾提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全台知名的彰化「黃金大道」恐將變調？每年3、4月吸引大批遊客的台14線彰南路黃花風鈴木花海，近日傳出因安全疑慮，即將移除93棵問題樹木。消息一出，地方擔憂這條綿延1公里的金色廊道恐成絕響，但南投工務段強調「最美路段」不受影響，並承諾將重新規劃補植，兼顧安全與景觀。

