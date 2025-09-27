美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

▲ 美國特勤局破獲SIM卡農場。（圖／翻攝自美國特勤局FB）

美國特勤局本週宣布查扣一處跨多地的「SIM卡農場」，現場約有300台伺服器與10萬張SIM卡。官方指出，該網路距離聯合國大會會場約35英里，可能被用來癱瘓行動電話基站，構成潛在威脅。消息一出，《紐約時報》與《CNN》均跟進詳細報導，引發外界廣泛關注。

據《CNN》報導，這批設備疑似先前曾用於騷擾國會議員的惡作劇電話；《紐約時報》則引述專家表示，該系統也有可能被用於間諜活動。不過資安研究員葛拉漢（Robert Graham）撰文反駁，稱特勤局尚未提供任何證據顯示此案涉及國家級間諜行動，並指出這類裝置本質上屬於市面上可買到的SIM卡銀行技術，個人或犯罪團伙只要有資金與時間即可逐步建立規模，並非一定需要國家資源。

此次行動引發高度討論，部分原因是局長柯倫（Sean Curran）特別錄製影片並與媒體同步發布，令事件顯得格外機密與重大。然而公開的照片顯示，這些設備與常見的SMS詐騙、垃圾簡訊、網路行銷乃至於票務黃牛使用的技術並無本質差異。例如中國公司Ejointech出售的Ejoin 256 4G LTE SMS閘道可同時容納256張 SIM卡，標榜適用於大量SMS與購票應用，售價約3,730美元；該公司另有支援512張卡的型號，並以「人類行為模擬」與「自動切換」功能做行銷。

近年來，SIM卡農場成為票務黃牛的新工具。Ticketmaster等平台要求新帳號以SMS驗證，黃牛可藉由這類設備批量建立帳號，再用自動化系統突破虛擬等候室。也有代理服務替不願自建農場的買主提供電話號碼租用，透過中繼把驗證碼轉發給客戶；市場上常見的服務包含WiredSMS、TextChest、Quick-Text、SMSPass與Jivetel等，均以「真實SIM卡連線」為賣點。

這些代理與硬體常被整合進專為黃牛設計的瀏覽器工具，例如Private Tabs，可同時開啟數百到上千個分頁，每個分頁綁定不同號碼；過去Private Tabs曾宣稱透過「SIMBOX 外掛」可一次增加512個號碼，每個號碼成本不到3美元，據稱兩月即可回本。但該公司於今年9月5日提醒，購買中國製硬體可能在API整合上出現問題，用戶需先與電信業者協調。

目前並無公開證據顯示特勤局查扣的SIM卡裝置已被黃牛使用，但也缺乏證據顯示它們確實能威脅聯合國大會或癱瘓基地台。專家指出，這類設備在近年相當普遍，除了被犯罪團伙利用，也存在於灰色市場，其影響範圍遠超單一起查扣行動所能揭示。

