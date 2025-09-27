花蓮災區「最缺這一樣」空手就能幫！呱吉：現場很多工具可領

▲呱吉表示，現在災區超缺人手。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮因堰塞湖潰決造成嚴重災情，前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）白天一邊工作，一邊研究各種救災資訊，最後整理出4點觀察，直呼「人超缺的！」就算沒有物資，單純有人力到場，也能派上用場。

呱吉指出，第一點是「物資一定還有缺的，但除非有當地人員明確指示，不然就不用再送」，因為分配速度跟不上，送來的物品未必真的是災區所需。第二點則強調「人超缺的，如果你啥都沒有，就是有人，就算空手來都能幫上忙」，現場也備有許多工具可供使用。

第三點，他提到「車也缺，但是沒事不要來」，偏遠部落缺乏運輸資源，志工很難進入幫忙，但由於道路有限，現階段還是救災機具優先，一般車輛可能反而造成阻礙。第四點則提醒，來的人最好自備手套、雨鞋和基本工具，「但沒有也能領到」，不過一定要準備好自己的飲水與食物，以免和災民搶奪資源。

他也呼籲，若想幫忙卻不知如何著手，可以尋求慈濟或教會協助分工，「現場真的混亂，你要有面對未知的決心。」他最後決定加入一個前往阿陶莫的運輸群組，目前已在東部海岸紮營，打算清晨出發。他補充，光復車站人滿為患，若想去更遠的部落，可到光豐地區農會超市搭便車，或至台糖糖廠尋找軍車支援。

呱吉坦言，自己一度猶豫是否要開車過去載人，但又擔心反而造成當地負擔，最後選擇個人前往。他感慨表示，「現在沒有標準答案，想去的人就是得擁抱混沌，隨時更新資訊，如果有確認有用的任務最好」，並再三強調要把有限的資源留給最需要的人。