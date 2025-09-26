頑皮3童放沖天炮「害鄰火燒厝」父母慘了　幫修屋再罰3萬

▲孩童放沖天炮燒鄰宅。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋連假即將到來，許多民眾喜歡施放爆竹煙火增添節慶氣氛，但彰化縣消防局今（26）日提出警告，去年2月間，伸港鄉有3名年幼的兄姊弟在住家外施放沖天炮，火星飄入鄰宅，瞬間引燃，當場釀成火災。孩童父母不僅被依違反《爆竹煙火管理條例》開罰3萬元，還得負擔鄰居的所有財物修復費用，損失慘重。

彰化縣消防局表示，中秋節除了吃月餅、柚子，許多人還會施放爆竹煙火慶祝，但根據《爆竹煙火管理條例》規定，施放時一定要按照產品使用說明，並且與建築物、人群保持安全距離，否則最高可處15萬元罰鍰。

消防局特別提醒施放爆竹煙火時，一定要遵守「5不5要」原則，不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射。不可串接、堆疊、不可讓兒童施放升空類及摔炮類、不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望、同時不可遺留火源，並且要注重合格標示、適當地點及安全環保等等施放重點。

消防局強調，尤其要注意的是，如果是在晚上10點到隔天上午6點之間，違規施放會產生笛音或爆炸音的煙火，同樣最高可罰15萬元，民眾千萬不可掉以輕心去年度已經查獲1處違法販售場所，裁罰金額高達12萬元。

▲消防局前往宣導。（圖／消防提供）

今年消防局將持續加強對轄區內製造、儲存及販售場所的安全檢查，特別是賣場、量販店、五金行、書局及攤販等可能販售的場所，都會加強抽查與宣導。同時也鼓勵民眾踴躍檢舉非法業者與違規施放行為，共同維護公共安全。