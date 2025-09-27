　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮光復「內陸海嘯」毀村！特搜英雄一張照曝讓人好心疼

▲因大量的搜救人員湧入，花蓮特搜隊員們不少人是直接睡在花蓮糖廠的走廊甚至草地上，他們沒有抱怨，一心一意只希望能盡快圓滿完成任務，幫忙災民找到心愛的家人 。（圖／記者許靖騏攝）

▲因大量的搜救人員湧入，花蓮特搜隊員們不少人是直接睡在花蓮糖廠的走廊甚至草地上，他們沒有抱怨，一心一意只希望能盡快圓滿完成任務，幫忙災民找到心愛的家人 。（圖／記者許靖騏攝

記者許靖騏、劉邠如／花蓮報導


花蓮光復鄉慘遭堰塞湖外溢，巨量水勢傾瀉而下，短短幾分鐘幾乎淹沒整個村落，宛如一場「內陸海嘯」！各地特搜隊也齊聚花蓮救災。其中，6歲的「小沂妹妹」生還的奇蹟更是感動眾人，在影片曝光後，小沂妹妹的那一聲「我在這裡」不知震撼了多少人。眾人的情緒彷彿在那一刻凝結，許多人無法抑制眼眶泛淚。而救災英雄們的夜晚又是如何度過的呢？一張現場照片曝光也惹人心疼。

而面對四面八方湧來的馳援，「人家都來幫忙了！我們一定要更拚！」花蓮的特搜和消防更是卯起來救災，前進第一線不斷挺進，即便泥沙汙水淹到胸口，也持續努力嘗試，想前進災情最嚴重的佛祖街災區，只希望幫助災民找到迄今仍失聯的家人。

到了夜晚，大家一身疲憊，以花蓮糖廠作為暫時的後勤與休息基地，但實際走訪卻看了讓人無比心疼，因白日裡挺進災區的英勇身影，如今以地為床、以天為被，多數在糖廠走廊上，鋪張薄墊，躺了就睡；有的人甚至在草地上搭起行軍床，裝備暫擱一邊，努力補眠，養精蓄銳，等待明日再戰。

儘管這樣簡陋克難的環境令人驚訝：「你們晚上就這樣睡？」但特搜們爽朗一笑：「這樣已經很好了耶！比起山難、地震時候的救災，這裡環境超好的，簡直超讚！」被問道「你們是不是反正習慣到處躺了就睡？」，他們靦腆一笑：「好像也是耶！」不過夜風襲來，有人還是忍不住打了哆嗦，笑說：「晚上好像還是有點冷！」

據了解，因為各地馳援特搜人數眾多，因而花蓮特搜弟兄們盡量把較為舒適的空間讓給來幫忙的特搜夥伴們，多數花蓮特搜就隨便在光復糖廠廊簷席地而睡。「畢竟我們都是花蓮人嘛！其實要回家也可以，留在這裡只是方便指揮官調度，而且有這裡可以休息真的已經很好了。」來馳援的花蓮特搜許多都是經歷重大災難搶救，包括0403花蓮大震，大家也都是救災累了，露天或是店家走廊一躺，沒人在意休息環境，因為大家一心只想盡快把任務圓滿完成。

面對迄今還有光復災民，找不到摯愛的家人，無奈在社群上發文「爸媽你們知道我們很想你們嗎？四天了我真的不知道要怎麼去想你們的畫面，你們到底在哪裡？光復的哪裡？」

對於特搜隊員們來說，目前最大的心願，就是盡力搜尋生還者，並幫忙災民找到摯愛的親人。而這對花蓮特搜來說更是心上沉重的羈絆，他們只能不斷努力，祈盼還有奇蹟能出現，再一次聽見，那一句撼動人心的「我在這裡」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

