綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV　他痛斥：在3歲女身邊做X

▲王女與黃男的合照。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名張先生近日在網路上，曝出一份長達「68頁的PPT」，實名舉報華南理工大學在讀博士生黃松興與其妻子王女，長時間保持不正當關係，簡報內貼上多張對話紀錄，並指出王女因高頻率與黃男發生性關係，導致她感染HPV。相關內容引發陸網熱議，還登上微博熱搜榜。

據《頭條新聞》報導，簡報內容顯示，張先生與妻王女於2015年相識，2019年結婚後育有一女。2024年7月，王女赴英國某知名大學留學，結識了同在該知名大學就讀的公派留學生黃男，隨後兩人關係漸深並長時間同居。

2025年7月26日，王女回國，黃男還到廣州機場接送；直到8月8日，兩人在廣州、杭州等地開房長達十多天，期間王女還因婦科問題，前往醫院就診。對話紀錄顯示，黃男還問王女，「是不是做太多」所致。

▲張先生製「68頁PPT」爆料妻出軌還染HPV。（圖／翻攝自微博，上同）

多張拍攝於2024年的照片中，黃男與王某互相擁抱、親吻，動作親密；2025年8月初，兩人連續多日的聊天記錄語言親密、話題私密，並討論旅遊、開房等。簡報還曝光，兩人還趁張先生出差期間，在王女家開房，當時3歲的女兒在家中熟睡，令張先生十分憤怒直呼，「還在3歲孩子身邊出軌、做X！」



張先生表示，自己家住在浙江杭州，今年36歲，「目前正考慮是否要離婚，當年賣掉房子後，拿出60萬元（人民幣，下同）讓妻子出國留學，沒想到最後換來這樣的結果，博士生黃男在道德層面，根本沒資格被公派留學。」

張先生稱，他透過華南理工大學其他學生了解到，黃男於今年8月中旬，完成博士論文答辯，即將畢業。他已向華南理工大學進行了舉報，但一直沒有收到正式且實質性的回覆，因此才在網上曝光此事。

▲▼此事尚未落幕，張先生與王女仍未達成共識。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，校方回應已注意到此事，「目前，學校正在處理此事，但具體到哪一步暫不清楚。」

王女則回應，「不想過多回應，對PPT中部分舉報內容，我不認可，自己手機上的照片、聊天記錄等，都是未經我允許的情況下，被丈夫公開於網上。」對於張先生所稱賣房產幫助自己出國留學，王女則表示，「房子是我們結婚前一起買的。」