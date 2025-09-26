　
社會 社會焦點 保障人權

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南投1名曾任高職主任的退休男子，因流連酒店遭2個女兒聲請免除或減免扶養。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者高堂堯／南投報導

一名退休男子，曾經是人人稱羨的高職主任，卻因沉迷聲色場所、投資失敗，不僅毀掉自己的事業，更親手撕裂了家庭。晚年因慢性病纏身、無法自理，被安置於養護機構，每月需支付2萬2千元照護費，但兩名女兒向地院聲請減免扶養義務。法官審理後，認定王男長期忽略家庭屬實，判決大女兒扶養費減輕30%、小女兒減輕45%。

判決書指出，該名男子早年擔任高職主任，收入穩定，與妻子及兩名女兒原本居住在北部。然而，他卻幾乎天天流連於聲色場所，不僅鮮少回家，連女兒的畢業典禮也從未參加。家庭所有開銷與照顧責任，全落在妻子一人身上，她被迫依靠花蓮娘家的支援勉強度日。

兩名女兒在法庭上陳述，童年記憶中的「爸爸」只是一個稱謂，毫無實際功能。大女兒回憶，高一下學期需要8千元學費，當她拿著註冊單向父親求助時，遭冷回「沒錢」；但隔天她竟在桌上看到爸爸前一晚在酒店消費1萬8千元的簽單。媽媽僅靠家庭縫紉加工賺取微薄收入，她自己也必須到飲料店打工掙錢。更令人心疼的是，高二時媽媽生病住院，她連學費都繳不出來，最後是飲料店老闆伸出援手代付8千元。

該名男子不僅揮霍無度，還因投資失利欠下大筆債務，導致家中三天兩頭就有黑衣人上門噴漆、討債，全家生活在恐懼中。最終，妻子忍無可忍離婚，帶著女兒離開，才結束這段噩夢般的日子。離婚後，男子繼續漂泊，晚年因慢性病纏身，生活無法自理，被安置到養護機構。

法官審理後指出，兩名女兒主張爸爸未盡扶養義務雖屬實，但因年代久遠、缺乏直接證據，無法完全免除扶養責任。然而，男子在離婚後對未成年女兒不聞不問，未給予關愛與照護，符合減輕扶養義務的條件。法官審酌兩女經濟狀況後，以南投縣每人每月平均消費1萬8,650元為基準，原本兩女需平均分擔9,328元，最終判決大女兒負擔減輕30％為6,528元，小女兒減輕45％為5,129元。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國慶焰火在南投！3分鐘模擬動畫影片搶先看

國慶焰火在南投！3分鐘模擬動畫影片搶先看

2025年南投世界茶業博覽會「舌來韻轉」將於南投中興新村登場，國慶焰火更首度在南投綻放，與邁入第十五個年頭的世界茶業博覽會相遇，「白天逛茶博，晚上看焰火」成為十月雙重饗宴，南投縣政府26日召開茶博與焰火聯合記者會，縣長許淑華邀請全國民眾到南投喝好茶、欣賞精彩的國慶焰火。

南消七大隊防災日演練聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

南消七大隊防災日演練聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

國慶焰火在南投施放3.2萬發　創10年新高

國慶焰火在南投施放3.2萬發　創10年新高

偷吃人夫被抓包秒再約　閨蜜喊沒錢賠

偷吃人夫被抓包秒再約　閨蜜喊沒錢賠

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

南投高職主任外遇照護扶養

