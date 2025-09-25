32年前命案再審！呂金鎧遭控性侵殺人坐牢19年　高院今改判無罪

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

麵包師傅呂金鎧被指控，在1993年底涉嫌性侵殺害一名應徵家教的女大生，他坐了19年牢才獲得假釋。這段期間檢察總長曾為呂金鎧提出非常上訴，冤獄平反協會也為他聲請再審，高院認為有必要重新調查，同意重啟再審程序，今（25）日宣判呂金鎧無罪。

▲高等法院重啟呂金鎧案的再審程序。（圖／ETtoday資料照）

回顧案件經過，一名女大生在1993年12月間前往台北中和某公寓應徵家教，卻遭到性侵殺害；案發2周後，檢警逮捕當時借住在該公寓的男子陳錫卿，陳男供稱公寓的承租人呂金鎧也是共犯，呂男因此遭逮捕並在警局寫下自白書、製作自白筆錄，兩人還進行了現場模擬。

陳錫卿、呂金鎧均遭檢方起訴，在一審審理期間，因現場採集到的男性體液經比對與呂金鎧相符，他被一審法官認定有罪並判處死刑。

呂金鎧喊冤，陳錫卿也在後續的訴訟過程中表明呂男沒有涉案，而是另有其人，但直到高等法院更六審仍認定兩人有罪。最終呂金鎧被改判處有期徒刑20年，他放棄上訴，案件定讞；陳男則在2009年間被判處死刑定讞。

呂金鎧坐了19年牢才獲得假釋，並於2012年12月回到老家，見了老父親最後一面。由於這起案件疑點重重，當初被視為定罪鐵證的DNA證據，後續也爆出爭議，前檢察總長江惠民曾在2021年4月間為呂金鎧提出非常上訴，但遭到法院駁回。

冤獄平反協會也多次為呂金鎧聲請再審，經高院更裁，認為呂金鎧、陳錫卿二人在1994年案發後所做的警詢筆錄自白任意性有問題；此外，根據DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，呂男可能不是對被害人勒頸、性侵之人，最終認定此案有必要重新調查，同意重啟再審程序。

高院在今年7月開庭審理此案，今日上午9點30分宣判，呂金鎧無罪。