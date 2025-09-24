9/25啟動賑災「捐款管道一次看」　賴清德、徐榛蔚各自公布專戶

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，台九線交通斷絕。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖近期災情，行政院為整合政府及民間資源，協助受災民眾重建生活，已指示衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款行動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自25日起接受捐款，勸募期間為期一個月。花蓮縣長徐榛蔚晚間宣布啟動捐款帳號，但之後總統賴清德也宣布另一個捐款帳號，並表示與副總統蕭美琴將各捐出一個月薪資。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生大量泥流灌進下游的光復鄉市區，造成居民生命、財產及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。基於災害救助精神，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將專款專用於此次災害相關之援助、緊急醫療及復原重建項目，協助受災地區及民眾度過難關。

▼市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）



以下為衛福部公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」勸募期間為114年9月25日至10月24日止，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、 匯款（總統賴清德公布的捐款方式）：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

二、 Line Pay捐款帳戶(114年9月25日下午1時起)：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

三、四大超商門市(114年9月25日上午9時起)：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

四、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

(三) Account NO. : 「102-005-201-966」。

(四) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(五) ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

衛福部指出，上述捐款方式皆免相關手續費，為製發收據，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。民眾若有相關疑問，可撥打專線電話02-7702-8028洽詢。

以下為花蓮縣長徐榛蔚公布協助災民捐款方式：

戶名：花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶

捐款銀行：臺灣銀行花蓮分行（銀行代號0040185）

帳號：018-038-098-191

備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」

匯款後，請將匯款單或收據傳真或寄至電子信箱，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號／統一編號、電話及收據寄送地址，以利寄發收據。

傳真號碼：03-8227405

電子信箱：sc@hl.gov.tw

傳真後請來電確認，時間：週一至週五 08:00－17:30

手寫資料請以正楷書寫，避免影響收據寄送。

聯繫與捐贈專線：0933488880

北區物資捐贈電話3線: 0975769072、0937910364、0937909124

光復物資受理（勞資科）前進指揮所物資聯繫窗口電話：

0966-589021

▲大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝，下同）



挺過風雨，幫助災民度過難關 面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，許多民間力量發揮互助精神，發起各種援助行動，讓我們既感動、也感謝。 我已經請 卓榮泰... 由賴清德發佈於 2025年9月24日 星期三