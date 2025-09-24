策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

▲文合會召集人丁曉菁。（圖／策進會提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

財團法人臺港經濟文化合作策進會轄下文化合作委員會第15屆委員已於8月完成聘任，並於9月22日召開首次委員會議。陸委會主委邱垂正在會議上表示，文化創作需要自由的滋養，政府歡迎並樂見香港文化人來到臺灣發展、持續創作、發光發熱，展現真正的生命力與創造力，也希望透過策進會的平台，促進臺港文化專業人士互動與合作。

本屆文合會召集人丁曉菁提到，台灣具有豐厚的文化底蘊，香港則是亞洲較早國際化的城市，兩地若能深化交流，將有助於文化內涵的擴展與彼此理解，「鼓勵香港的文化工作者來台尋求發展，透過雙向互動，共創雙贏成果。」

丁曉菁說，延續既有的成果及基礎，今年將再辦理臺港文化交流主題的交流與論壇活動。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／策進會提供）



策進會表示，文合會近年持續推動臺港文化交流，成果豐碩，包括製播「我城與我們-港情港事」podcast節目，以及籌組香港藝文與藝術文化交流團赴港等，今年年初在臺北國際書展與唐山書店合作設置「夯看Hong Kong」專區，辦理超過20場台港文化講座，獲得熱烈迴響及好評，謝佩霓董事於擔任兩屆文合會召集人期間，奠定並留下深厚成果。

本次會議出席人員還包括策進會盧長水秘書長，以及新任委員國影視中心褚明仁董事長、文策院王敏惠院長、臺灣文學館陳瑩芳館長、央廣劉嘉偉副總台長等逾20位委員出席。