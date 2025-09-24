　
大陸 大陸焦點 特派現場

策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

▲▼策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展。（圖／策進會提供）

▲文合會召集人丁曉菁。（圖／策進會提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

財團法人臺港經濟文化合作策進會轄下文化合作委員會第15屆委員已於8月完成聘任，並於9月22日召開首次委員會議。陸委會主委邱垂正在會議上表示，文化創作需要自由的滋養，政府歡迎並樂見香港文化人來到臺灣發展、持續創作、發光發熱，展現真正的生命力與創造力，也希望透過策進會的平台，促進臺港文化專業人士互動與合作。

本屆文合會召集人丁曉菁提到，台灣具有豐厚的文化底蘊，香港則是亞洲較早國際化的城市，兩地若能深化交流，將有助於文化內涵的擴展與彼此理解，「鼓勵香港的文化工作者來台尋求發展，透過雙向互動，共創雙贏成果。」

丁曉菁說，延續既有的成果及基礎，今年將再辦理臺港文化交流主題的交流與論壇活動。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／策進會提供）

▲▼策進會文合會換屆　召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展。（圖／策進會提供）

策進會表示，文合會近年持續推動臺港文化交流，成果豐碩，包括製播「我城與我們-港情港事」podcast節目，以及籌組香港藝文與藝術文化交流團赴港等，今年年初在臺北國際書展與唐山書店合作設置「夯看Hong Kong」專區，辦理超過20場台港文化講座，獲得熱烈迴響及好評，謝佩霓董事於擔任兩屆文合會召集人期間，奠定並留下深厚成果。

本次會議出席人員還包括策進會盧長水秘書長，以及新任委員國影視中心褚明仁董事長、文策院王敏惠院長、臺灣文學館陳瑩芳館長、央廣劉嘉偉副總台長等逾20位委員出席。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

陸消費復甦緩慢　學者揭原因：資源長期側重生產與供給

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：充分彰顯負責任大國的擔當

多地交通癱瘓！　強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳「174棵路樹」

中共十一國慶在即　陸委會對藝人重申兩條紅線

蔣萬安被當統戰宣傳？　陸委會雙城前做「提醒」：避免他後悔

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

台限制晶片出口反擊南非　陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路　網看影片驚呼：是真熊

嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000多個帳號！

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓新商機

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓新商機

台港經濟文化合作策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人、中華民國全國商業總會理事長許舒博今年8月中旬率台灣農特產品產業10餘家業者赴香港交流，策進會經濟合作委員會委員蕭博仁、林富男亦隨同前往，共同開拓商機。

港澳生留台有撇步　前輩鼓勵勇敢嘗試、不怕失敗

港澳生留台有撇步　前輩鼓勵勇敢嘗試、不怕失敗

「港澳生留台評點制」講座赴高雄舉辦

「港澳生留台評點制」講座赴高雄舉辦

陸委會、策進會「好友港節市集」開幕

陸委會、策進會「好友港節市集」開幕

首屆台港澳籃球邀請賽　12隊同場較勁

首屆台港澳籃球邀請賽　12隊同場較勁

策進會文合會

