「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

▲與會機關代表與港澳校友及同學合影。（圖／台港經濟文化合作策進會）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會及台港經濟文化合作策進會15日於中山大學舉辦「南區港澳生畢業留台評點制講座」，解說最新政策法規，並邀請畢業校友分享求職經驗，鼓勵港澳生汲取學長姐經驗，提升跨域職能，並善用政府資源及媒合平台，做好銜接職涯準備，開創留台發展機遇。

為協助港澳生畢業後順利銜接就業市場，陸委會及策進會與北、中、南區大學院校合作，辦理超過10場評點制講座，吸引600餘位港澳生參加。

本場講座為本年度最終場，由陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟偕內政部移民署高雄市第一服務站科員尤怡旋、勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠出席，並邀請台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成、成功大學香港校友嚴慧詩、實踐大學香港校友梁珮珊及中山大學澳門校友洪浚傑等分享求職經驗。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，為促進產業與經濟發展，提升國家整體競爭力，近年政府相關部會積極推動各項育才、留才、攬才政策，而港澳生在台灣接受高教培育，熟悉台灣的語言、文化，同時具備海外成長經驗，正是台灣產業發展及企業海外佈局所需延攬的人才，且有愈來愈多港澳生畢業後順利留台一展所長。

根據教育部及勞動部的統計，今年1至9月運用評點制取得聘僱許可的港澳生有1049人，較去年同期成長約13%。今年政府各主管機關更持續推出多項友善及便利措施，包括放寬專門性及技術性工作類型及內容、取消評點制配額人數上限、增加評點項目及配點等，有利港澳生投入就業市場。

魏淑娟也鼓勵同學汲取學長姐的經驗，提升跨域職能，並善用政府資源及媒合平台，做好銜接職涯準備，開創留台發展機遇。

內政部移民署科員尤怡旋詳細解說申請覓職居留、工作居留、定居相關注意事項，並提醒港澳生要在居留證效期屆滿前申辦延期，避免因逾期而衍生罰責及影響自身權益。

勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠則介紹最新修正之專門性及技術性工作類型與內容、評點制的評點項目及配點等，並建議港澳生仔細瞭解相關規定及程序，在尋職時主動向雇主說明及提供協助，以增加僱用率。

香港校友梁珮珊分享來台就讀大學的初衷與求職心路歷程，她在109年疫情期間曾應徵航空公司職務並獲錄取，但因疫情影響航班復航而被迫轉職，之後回到母校實踐大學入學服務處任職，輔導協助與自己背景相似的學弟妹，於今心境一如來台就學初衷，「離開舒適圈、挑戰自我」，過程中雖有斷捨，但得到的是更多回饋。

香港校友嚴慧詩來台就讀研究所，112年畢業後留台就業，任職於成功大學國際事務處。她分享台港兩地的工作環境、假期、薪資與福利待遇皆不同，建議學弟妹投入職場前，先評估自身目標與需求，審慎抉擇，當決定投入時，則全力以赴，並建議學弟妹善加經營人際關係，或有助於日後轉職。

澳門校友洪浚傑分享，他從中山大學畢業後，繼續在成功大學物理研究所就讀，109年畢業後留在成大物理系擔任研究助理，迄今已滿4年，因為取得碩士學位可折抵在台連續居留期間1年，他已在本月初備妥資料向移民署提出定居申請。

洪浚傑也以自身經驗爲例，提醒學弟妹要注意各類證件申辦進度，避免因行政作業疏忽而逾期。