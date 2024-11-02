陸委會、策進會合辦「好友港節市集」　反應熱烈今年擴增至66攤

▲「好友港節市集」開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）合辦的「2024好友港節市集」2日在華山文創園區開幕。策進會副董事長王震緯致詞時表示，今年再次舉辦好友港節市集，希望讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果，也讓每位來參與的民眾好吃、好買又好玩，一同度過最有「港」覺的愉快周末。

市集開幕式由策進會副董事長王震緯主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水也到場支持。王震緯表示，前幾天才放颱風假，今天的天氣有一點颱風的感覺，又有陽光，整個氛圍非常喜樂，大家都是非常有福之人，才有這樣的因緣，大家能夠聚集在這裡，一起享受台灣自由的空氣。

王震緯指出，近年有許多香港朋友移民來台，他們都很希望盡快融入台灣這個大家庭，並對台灣貢獻一己之力，「我感到非常開心、非常感動。」

王震緯說，去年首次舉辦的好友港節市集，獲得民眾熱烈迴響，今年策進會及陸委會再次舉辦好友港節市集，希望讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果，也讓每位來參與的民眾好吃、好買又好玩，一同度過最有「港」覺的愉快周末。

策進會秘書長盧長水指出，為增進台港交流及協助移居來台的香港朋友適應及融入台灣社會，陸委會及策進會今年已舉辦上百場講座及交流活動，年底前還有多項活動將推出，包括「香港文化在台灣」系列講座、「台港澳健行活動」、「關懷港澳人士居留定居座談會」及「港澳生畢業留台評點制」講座等，冀協助在台港人安身立命，進而安居樂業。

策進會表示，活動首日人潮踴躍，不論是逛市集，還是聆聽現場演唱的民眾皆熱情參與，相當熱鬧，活動期間也推出一系列闖關集點遊戲，讓所有參與的民眾消費之餘，也能玩得開心。

出席今日開幕式的貴賓還有經合會委員莊堯安、張仕賢，以及文合會委員賴秀如、蔡珠兒、胡嘉、陳隆昊、張漢寧等多位經濟及文化界人士。

「2024好友港節市集」2日、3日上午11時至下午6時在華山文創園區戶外廣場舉行，今年擴大舉辦，將攤商數增加至66攤，其中有港式美食攤位46家、香港文創商品12家、台灣文創與永續商品8家。