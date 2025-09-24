崑大視訊系師生校友挺進金鐘60　入圍件數全國大學之冠

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第60屆金鐘獎將於10月17日、18日在台北流行音樂中心舉行，入圍名單日前公佈，崑山科技大學視訊傳播設計系表現亮眼，不僅由師生與校友攜手締造佳績，更以入圍件數榮登全國大學之冠，展現影視教育深耕多年成果。

其中，由王傳宗教授執導的時代劇《星空下的黑潮島嶼》斥資1.7億元打造，一舉入圍16項大獎，成為本屆金鐘最大贏家。該劇早在2023年便帶領近50位視訊系學生進駐台南鹽水「岸內影視基地」實習，從場景搭建到片場磨練，許多學生畢業後更直接進入專業影視圈就業，落實產學接軌。

校友表現同樣不凡，金馬獎得主李念修執導《童話故事 下集》入圍五項大獎；嚴振欽憑《幸福房屋事件簿》入圍視覺特效獎；高偉晏、蔡瀚陞則分別以《正港分局》、《愛作歹》入圍聲音設計獎；江翊寧則以《死了一個娛樂女記者之後》角逐剪輯獎。這些校友長期活躍影壇，作品屢獲金馬、金鐘肯定，堪稱崑大視訊系的驕傲。

崑山科大校長李天祥表示，視訊系長期與影視產業保持緊密合作，師資帶領學生投入專案實作，培育了大批兼具專業與實務經驗的人才。他強調：「崑大今年以全國大學入圍件數之冠躍上金鐘舞台，不僅是學校的榮耀，更是台灣影視教育能量的展現。我們期待師生與校友能在金鐘獎頒獎典禮上再創佳績，為崑大與台灣影視爭光。」