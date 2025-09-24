　
地方 地方焦點

崑大視訊系師生校友挺進金鐘60　入圍件數全國大學之冠

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第60屆金鐘獎將於10月17日、18日在台北流行音樂中心舉行，入圍名單日前公佈，崑山科技大學視訊傳播設計系表現亮眼，不僅由師生與校友攜手締造佳績，更以入圍件數榮登全國大學之冠，展現影視教育深耕多年成果。

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

其中，由王傳宗教授執導的時代劇《星空下的黑潮島嶼》斥資1.7億元打造，一舉入圍16項大獎，成為本屆金鐘最大贏家。該劇早在2023年便帶領近50位視訊系學生進駐台南鹽水「岸內影視基地」實習，從場景搭建到片場磨練，許多學生畢業後更直接進入專業影視圈就業，落實產學接軌。

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

校友表現同樣不凡，金馬獎得主李念修執導《童話故事 下集》入圍五項大獎；嚴振欽憑《幸福房屋事件簿》入圍視覺特效獎；高偉晏、蔡瀚陞則分別以《正港分局》、《愛作歹》入圍聲音設計獎；江翊寧則以《死了一個娛樂女記者之後》角逐剪輯獎。這些校友長期活躍影壇，作品屢獲金馬、金鐘肯定，堪稱崑大視訊系的驕傲。

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大校長李天祥表示，視訊系長期與影視產業保持緊密合作，師資帶領學生投入專案實作，培育了大批兼具專業與實務經驗的人才。他強調：「崑大今年以全國大學入圍件數之冠躍上金鐘舞台，不僅是學校的榮耀，更是台灣影視教育能量的展現。我們期待師生與校友能在金鐘獎頒獎典禮上再創佳績，為崑大與台灣影視爭光。」

▲崑山科技大學視訊系在第60屆金鐘獎入圍件數全國大學之冠，展現影視教育成果。（記者林東良翻攝，下同）

09/23 全台詐欺最新數據

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

大愛電視劇《我們六個》不只劇情逼哭觀眾，幕後還藏著一群衝進專業劇組的崑山科技大學視訊傳播設計系學生，他們在導演王傳宗帶領下，整整拍了兩個半月，頂著烈日搬大燈、推攝影機，甚至有兩場戲完全由學生掌鏡，直接收錄進正片，有人曬黑、有人爆青筋，更多人直接被延攬入行，堪稱「畢業前就上岸」。

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校挺進賽車工程核心重鎮

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校挺進賽車工程核心重鎮

崑大空設系奪紅點設計獎！空山祭地景裝置「時間膠囊」登國際

崑大空設系奪紅點設計獎！空山祭地景裝置「時間膠囊」登國際

防心肌梗塞奪命！有8症狀「快停車求救」

防心肌梗塞奪命！有8症狀「快停車求救」

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

