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王浩一駕車外出猝逝！醫籲有這8症狀「快停車求救」

▲金鐘主持人、知名作家王浩一於今（29日）辭世，傳出是因心肌梗塞猝逝，享壽68歲。臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文醫師則分享心肌梗塞前照，提醒民眾如果遇到，應該盡快求救。（圖／王浩一為資料照，小圖引自粉絲團《心臟血管內科林謂文醫師》）

▲金鐘主持人、知名作家王浩一於29日傳出駕車外出時，因心肌梗塞猝逝，享壽68歲。臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文醫師則分享心肌梗塞前兆，提醒民眾如果開車途中遇到，應該盡快靠邊停車並求救。（圖／王浩一為資料照，小圖引自粉絲團《心臟血管內科林謂文醫師》）

記者劉邠如／綜合報導

作家王浩一心肌梗塞猝逝，再次提醒民眾心血管疾病的潛在威脅。臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文醫師表示，心肌梗塞發作時，除了典型症狀如呼吸困難、胸悶、胸痛、喘、心悸或暈眩外，也可能伴隨反射性疼痛，延伸至左肩、手臂、下巴、後背或頸部，並可能出現冒冷汗等情況。林醫師特別提醒，若開車途中出現這些症狀，應立即將車輛靠邊停妥並尋求協助，切勿硬撐，以免下一秒意識喪失導致更嚴重的交通事故。
 

臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文醫師受訪時指出，心肌梗塞的發生主要有三大因素：首先是血管本身存在狹窄、堵塞或粥狀硬化，形成斑塊影響血液循環；其次是受到刺激源，如過度勞累、感染、天氣或溫差變化，導致斑塊破裂；第三則是血栓的形成，血栓會堵塞狹窄的血管，造成血液流動受阻，進而引發心肌缺氧甚至梗塞。簡單來說，心肌梗塞就是心臟血管被血栓堵塞，導致血流不暢通的狀態。

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林謂文醫師表示，心肌梗塞的高風險族群包括有家族史、患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）等慢性病、肥胖、不運動、有抽菸酗酒習慣、作息顛倒或長期處於忙碌緊張生活者。雖然近年心肌梗塞有年輕化趨勢，但仍以中老年族群居多，尤其是男性在45歲以上就應特別留意，而60至65歲以上者更是高發年齡層。

關於心肌梗塞是否有前兆，林謂文醫師說明，有些心肌梗塞是突然發生，即所謂的「急性心肌梗塞」，但也有些患者會出現前兆，如胸悶、胸痛不適，尤其在運動時會更明顯，或出現呼吸困難等。如果近期感到特別疲累，或頻繁出現胸悶胸痛症狀，應提高警覺，盡快就醫檢查是否血管有問題、是否為心絞痛、心肌梗塞或心肌缺氧。

對於首次發作就猝死的比例，林謂文醫師表示，猝死比例其實不高，約不到10%，且會受到就醫延遲與否的影響。近年民眾警覺性提高，已有助於減少心肌梗塞的死亡率。然而，如果患者本身存在潛在問題或忽略了前兆，在心肌梗塞發生瞬間也可能導致心律不整、休克甚至猝死。林醫師強調，心肌梗塞是可以預防和及早治療的疾病，只要提高警覺並迅速就醫，便能有效降低死亡風險。

至於心肌梗塞的黃金救命時間，林謂文醫師解釋，並沒有絕對的「固定時間」，但若能及早就醫，當然是愈快愈好。許多心肌梗塞患者之所以能被救回，就是因為及時就醫。若患者拖延就醫，例如胸痛不適，卻隔天才到醫院，通常情況會較為嚴重。反之，若在胸口不適初期就立即就醫，能儘早發現並治療，心臟恢復的機率更高，併發症也會減少，甚至能避免猝死。

而一旦發生心肌梗塞，其可能的併發症還包含心律不整、心臟衰竭，這是最常見且令人擔憂的。若心臟受損範圍大且不可逆，即使血管打通、循環恢復，壞死的心肌也無法復原，患者可能因此長期出現胸悶、胸痛等後遺症，影響生活品質。心臟衰竭更可能導致運動能力受限，甚至影響基本日常生活，嚴重限制生活，且預後較差，可能縮短壽命。因此，心肌梗塞是個嚴重疾病，但早期發現、早期治療能有效避免嚴重併發症的發生。

最後，林謂文醫師再次提醒，若突然出現胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、心悸、頭暈，甚至快要暈厥，切勿輕忽。即使是輕微的胸口不適也要提高警覺。如果症狀持續惡化，或出現呼吸困難、冒汗等其他症狀時，務必盡快就醫。最重要的是，一旦發生心肌梗塞症狀，務必立即求救，不建議患者獨自前往急診，以免在途中發生休克等緊急狀況卻無人施救，延誤黃金治療時間。尤其是獨居者，更應讓身邊的人知道自身情況，確保在最短時間內能獲得協助並送醫。及時的救治能大幅改善預後，降低發生嚴重併發症的風險。

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