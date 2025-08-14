崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！　曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

▲《我們六個》劇組現場，崑大視訊系學生在烈日下，用心協助拍攝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大愛電視劇《我們六個》不只劇情逼哭觀眾，幕後還藏著一群衝進專業劇組的崑山科技大學視訊傳播設計系學生，他們在導演王傳宗帶領下，整整拍了兩個半月，頂著烈日搬大燈、推攝影機，甚至有兩場戲完全由學生掌鏡，直接收錄進正片，有人曬黑、有人爆青筋，更多人直接被延攬入行，堪稱「畢業前就上岸」。

《我們六個》改編自「李月桂電鍋殺夫案」，由馬志翔、天心、邱宇辰、塗善存等人演出。8月5日開播首集在YouTube突破20萬點閱，網友留言「每集都很好哭」、「今年最好看的家庭劇」。王傳宗身兼導演與老師，把學生帶進片場「直接實戰」，不只觀摩，更安排他們獨立負責燈光、攝影、導演指令等，讓學生真正踩進業界節奏。

攝影組王磊回憶，有次忙到天快黑還在調鏡位，被副導催促：「快點！天要沒光了！」才驚覺片場節奏有多緊繃。燈光組胡岑瑜在烈日下搬大燈，皮膚曬成小麥色，被全劇組暱稱「黑珍珠」，燈光師胡春生笑說：「個子雖小，力氣不小！」當場拍板她畢業後進燈光組。美術組游于萱、導演組彭璿緗也因表現亮眼，被延攬投入新戲製作。

王傳宗說，把教學搬進片場，是他教學生涯的高光時刻，「這些是課本教不到的，只有站在現場，才會知道每個鏡位、每一盞燈後面藏著多少眉角。」《我們六個》現於大愛頻道與YouTube，每週一到五晚間8點播出，8月20日將迎來大結局。