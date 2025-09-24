　
仍在溢流！馬太鞍溪堰塞湖「崩掉前1狀況」最重要：不可輕忽

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

記者劉維榛／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖仍在溢流中！一名部落青年透露，就怕雨水持續沖水，會讓溢流口變大，湖體的水萬一再沖下來，後果不堪設想，當務之急就是趕緊把受困民眾救出，撤離所有危險範圍。關於昨（23日）溢流了多少洪水？林保署坦言難以估計，因為附近很多溪流，周邊一帶又是集水區。

粉專《Fata'an年祭》轉述一名部落青年的消息，指出目前馬太鞍堰塞湖仍一直溢流，如果一直沖刷，它的溢流口會越變越大，剩下的水也會隨之被衝下來，目前推估湖體至少一半以上的水量。

對於目前狀況仍舊無法完全解決，部落青年說，現場當務之急，就是解救受困於家中的居民，「要趕在壩體整個崩掉之前，全部撤離所有危險範圍」，我們不能輕忽再來一次的洩洪水量。

事實上，林保署網站顯示，馬太鞍溪堰塞湖即時資訊「仍為紅色警戒」。林保署表示，從空拍畫面顯示，溢流口壩頂已遭溢流的水流下切80公尺，蓄水量從昨天最高峰的9100萬噸，今天剩餘水量約2300萬噸，等於大幅縮減75%，但仍維持紅色警戒，故呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道

林保署指出，考量山區仍有降雨土砂會持續流出，搶災搶險時應注意施工人員安全，故林保署將儘速根據最新狀況，重新研擬防災警戒機制，來因應下次可能的堰塞湖災害。解除時機將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估綜合研判後，調整或解除警戒。

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

團隊預警「堰塞湖潰流」即時疏散　李鴻源：不可能用炸藥爆破

團隊預警「堰塞湖潰流」即時疏散　李鴻源：不可能用炸藥爆破

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流引發災情。台大土木系教授、內政部前部長李鴻源今受訪時透露，2周前內政部長劉世芳請他組了一群專家開始監測，並預估滿水位溢流和潰壩影響，內政部根據他們的預估，提前疏散了7千到8千人，「要是沒有做疏散，後果恐怕就不堪想像。」

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

花蓮堰塞湖溢流釀14死　國民黨捐100萬救災

花蓮堰塞湖溢流釀14死　國民黨捐100萬救災

分秒必爭救人！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講

分秒必爭救人！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講

助災民度過艱難時刻！　侯友宜宣布捐1個月所得重建花蓮光復

助災民度過艱難時刻！　侯友宜宣布捐1個月所得重建花蓮光復

