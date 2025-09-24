「樺加沙」重創花蓮死傷慘重　國台辦：對不幸遇難台灣同胞表示哀悼

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

花蓮縣光復鄉昨23日因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水沖毀橋梁，灌入光復市區造成嚴重災害，截至目前為止，已有14人罹難，30人失聯。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24）日主持例行記者會首先針對花蓮災情表達慰問，「對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達慰問。」

陳斌華說，受颱風「樺加沙」影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成人員傷亡和財產損失。「在此，我們對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。」

花蓮縣馬太鞍溪因堰塞湖壩頂溢流，溪水暴漲沖斷馬太鞍溪橋，導致光復鄉災情嚴重，截至今天24日早上為止，初步統計已有14人罹難、18人受傷，另有上百人失聯。救援持續進行，傷亡數字可能持續攀升。行政院長卓榮泰今日將親赴現場勘災。

消防人員目前正逐戶巡查，根據通報記錄試圖找到更多失聯者。洪水退去後，光復鄉的災情逐步曝光，街上滿目瘡痍，車輛相疊的慘況令人心痛

台東縣長饒慶鈴接獲訊息後，隨即指示消防局整備水域救援人力與裝備，並調派救生橡皮艇等器材，火速組成跨縣市救援隊，第一時間趕赴花蓮協助。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）