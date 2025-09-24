　
社會 社會焦點 保障人權

台中公墓旁BMW休旅全面燃燒　消防15分鐘撲滅車內無人

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市西屯區今日清晨傳出轎車火警，事發地點靠近第14公墓附近，一輛黑色BMW休旅車停放路邊起火，消防局出動11人前往灌救，發現該車已經全面燃燒，所幸車內無人，火勢約在獲報後15分鐘撲滅，起火原因待調查釐清。

台中市消防局清晨5點31分獲報，西屯區西屯路三段有汽車火警案，立即派遣遣協和及犁份分隊5車11人，由協和分隊分隊長張凱閔帶隊前往搶救。到場發現，該車已經全面燃燒，立即佈水線搶救，火勢撲滅後，破窗確定車內無人、車輛全毀，起火原因待查。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台中轎車起火燃燒公墓影音

