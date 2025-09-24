為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

記者葉國吏／綜合報導

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時40分不堪豪雨衝擊，崩潰溢流，重創下游光復鄉，目前造成2人死亡。許多人不解，為什麼已經早得知堰塞湖會潰堤，不提前將堰塞湖的水抽掉？對此有內行人在網路上解答。另外也有網友貼出連續救援10小時的救難隊照片，吸引許多網友前來留言道謝。

▲花蓮光復鄉街道被洪水淹沒，義消全力搶救。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

強颱樺加沙導致花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖溢流，不僅橋梁被沖斷，大水漫入光復鄉市區，街道淹水達1層樓高。根據最新統計，花蓮縣災情已釀成2死12傷，30人失聯，2案死亡均在光復鄉，分別是55歲周姓男子、80歲黃姓老翁，但2人死因仍待釐清。

對於光復鄉的災情，有網友提出質疑，表示既然早預測到堰塞湖會潰堤，為什麼不提前炸掉或是將水抽乾。對此疑問有內行的網友直接打臉「炸了下面的住宅一樣淹水，而且更嚴重，因為現在溢流，不是直接全部往下衝，炸了就是完全沒有攔住了，一座水庫的水全往下灌。炸了堰塞湖保證淹水到二樓以上，而且災情更嚴重。」

至於另一位網友則發文打臉「抽湖水」的提問，表示「馬太鞍溪堰塞湖水量有9100萬噸，假設兩個月的時間，排掉1/3，60天排3000萬噸，一天要50萬噸。標準泳池大小，水量2500噸，200個泳池的水量，還沒考慮怎麼施工，水排去哪...」

底下也有網友貼出救難隊照片表示「從前一晚的八點脫困後，就跟著花蓮特搜隊一起進行搜救，現在早上0630終於可以休息了，等休息一下0900我們繼續努力救人！」網友看到照片回覆「謝謝您馬不停蹄的奔走，還是安全最重要～您辛苦了！」、「救人之餘，也請你好好照顧自己唷。」