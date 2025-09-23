陸男深山撿野菌抬頭一看嚇傻！黑熊站眼前　遭攻擊摔暈山谷獲救

▲男子上山採菌菇被黑熊發出死亡凝視後攻擊。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

重慶城口縣一名李姓男子近日在大巴山深處撿野生菌時，突然遭遇黑熊襲擊，還被猛力摔下山谷，失去意識。其妻子與20多名村民冒雨合力搜救，經過十多小時，終於將其抬出山林送醫，目前已脫離生命危險。

據《大風新聞》報導，「我正彎腰在渝陝交界處的大巴山裡撿菌子，抬頭猛的看見一頭黑熊齜牙站在面前！」回憶起9月20日那驚魂一幕，年近50歲的李先生心有餘悸，「當時好害怕，我認為沒命了。」

李先生住在城口縣高楠鎮岭楠村，9月20日上午與妻子進山採菌，當天下午約2時，獨自彎腰撿菌時頭頭一看，竟有一頭黑熊站在他面前，咧開大嘴地注視著他。黑熊後來便直接衝上前，咬住他左腳雨鞋並將其猛力摔下坡坎，李先生撞樹後昏迷。

村幹部接報後，遂集合二十多名村民分批進山搜救，因山區信號不穩且無路可走，只能靠彎刀開路、微光照明。經歷數小時反覆定位、呼喊無果後，直到當晚9時21分才在一處山窪找到夫妻倆，並用木材製成擔架輪流抬下山。

直至21日凌晨近5時，救援隊終於將李先生送至公路，由等候多時的救護車轉送當地醫院。經檢查，他除左腳被咬傷外，腰椎等多處骨折，經搶救後已脫離生命危險。