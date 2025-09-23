距離2026年「剩不到100天」　萬人呆愣了！曝殘酷對照表：不想面對

▲許多人驚呼，感覺才剛過完春節。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

9月底到10月將迎來超多連假，而一名網友昨（22）日意外發現，距離2026年只剩100天，貼文一出引發全場熱議，「今年不是才剛開始嗎」、「怎麼又要過年了」、「減肥還沒成功」。不僅如此，有粉專還貼出「年齡對照表」殘酷提醒，2004年生22歲、1945年生81歲，再度瞬間掀起大票人崩潰。

一名網友昨日在Threads震驚發文，表示感覺暑假才過完沒多久，沒想到距離明年元旦居然只剩下100天。但若以今天來計算，其實離2026年已進入倒數99天了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在地粉專《高雄點 Kaohsiungtien》也分享同樣話題，更幽默調侃「一整年約不出來的人」，並製作出各年齡對照表「2016年出生的你，明年10歲了」依序列至「1945年出生的你，明年81歲」。

話題一出，引來大票人也恍然驚呼，確實覺得今年過得特別快，「今年不是才剛開始嗎」、「今年用飛的是不是啊」、「怎麼覺得才剛拿完紅包又要再拿了」、「我焦慮症要發作了？要過年了」、「今年真的過得好快...極度有感」、「還有100天我又要老一歲了」、「還有116天學測」、「明明記得我才剛跨完年啊」、「我的減肥都還沒達成」、「我今年好廢」。

最引爆焦慮的就是「年齡對照表」，不少人看了忍不住哀號，「好恐怖的對照表」、「哭呀，已經中年大叔了」、「為什麼要這樣提醒我」、「好可怕，為什麼要提醒我幾歲了，我不想面對捏」、「我永遠18歲好嗎！非常不禮貌的圖表」、「2016年已經是10年前了唷」、「天呀！這絕對現在不能說出自己的年份」。