高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州一間醫療中心今年1月31日發生高壓氧艙爆炸意外，導致當時正接受治療的5歲男童庫柏（Thomas Cooper）喪命。代表死者家屬的律師事務所22日公布現場照片，可見燒毀的艙體與病床殘骸觸目驚心，金屬框架完全變形，碎片散落一地。

《每日郵報》報導，死者家屬委託Fieger律師事務所對負責高壓氧艙的牛津中心（Oxford Center）等4個機構提起1億美元（約新台幣31億元）鉅額求償訴訟。律所合夥人哈林頓（James Harrington）在記者會中指控，這起悲劇完全可以預見，是被告對人命漠不關心所造成的必然結果。

4名涉案人員面臨刑事起訴，牛津中心58歲創辦人兼執行長彼得森（Tamela Peterson）被控二級謀殺罪，65歲設施經理馬肯（Gary Marken）及64歲安全經理莫斯泰勒（Gary Mosteller）同樣面臨二級謀殺與過失殺人罪名，爆炸當時的操作員莫菲特（Aleta Moffitt）則被控過失殺人及偽造病歷。

據了解，男童生前接受高壓氧治療是為改善睡眠呼吸中止症和注意力不足過動症（ADHD），但這些病症並未獲美國食品藥物管理局核准使用此療法。且律師指出，該中心使用的高壓氧艙缺乏多項安全警告，包括火災爆炸風險、電氣危險、緊急逃生系統不足以及無消防設備等重大缺失。

牛津中心在事發後不久則聲明表示，經營15年來首次發生這類事故，強調孩童安全與福祉是他們的首要任務，並將配合所有必要調查。