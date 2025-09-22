　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毆打女同事嗆「要讓妳瞎掉」還撒冥紙恐嚇　清潔工下場曝

▲桃園市高姓男子於2020年8月間，獲悉父親與邱姓清潔隊員起爭執，竟撂人分持鋁棒、磚頭或徒手等方式毆打邱男，造成多處受傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲彰化清潔員毆打女同事被判刑3月，又前往其住家撒冥紙報復。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

罪加一等！彰化一名參加公所「安心就業上工計畫」的楊姓男清潔員，因與女同事發生爭執，不但將對方打傷還出言恐嚇「要讓妳瞎掉」、「殺死妳全家」；法院審理時，楊男辯稱「她先用垃圾夾敲擊我後腦勺」，最後被依傷害罪判刑3月定讞，楊男竟又變本加厲到女方家門口撒冥紙報復，法官再依恐嚇危害安全罪判拘役15日。

依據法院判決書內容，這起事件發生於3年前年9月間，楊姓男子與同事謝姓女子一同在公園執行清潔工作時發生爭執，楊男突然情緒失控，徒手將謝女推倒在地後，竟跨坐在她身上，抓扯頭髮並猛毆頭部及臉部。

更令人髮指的是，楊男隨手撿起公園內的樹枝，對著謝女眼睛方向作勢攻擊，並恫嚇「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」等語。過程中還咬傷謝女手部，即使其他同事上前制止，楊男仍持續持掃把攻擊謝女頭部。

謝女送醫後診斷發現全身多處傷勢，包括頭部鈍傷、頭皮擦傷、前額挫傷、臉部多處挫傷、上唇淺層撕裂傷、上牙齦挫傷、頸部挫傷、前胸挫傷以及左側手部擦傷等，顯示攻擊力道相當猛烈。

楊男在法庭上辯稱是因謝女先用垃圾夾敲擊其後腦勺，出於自衛才反擊。但法官發現楊男就醫診斷紀錄並無後腦勺傷痕，且現場證人也表示未看見謝女先行動手，認定不符合正當防衛要件。

法官依傷害罪判處楊男有期徒刑3月，得易科罰金。但楊男不僅未悔改，反而因被判刑心生不滿，竟於今年4月間騎機車到謝女住家，在門前撒冥紙報復，導致謝女更加恐懼而報警。法官依恐嚇危害安全罪判處拘役15日，得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

社會熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

18歲新兵打靶膛炸　「左眼球不在了」腦部卡碎片

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

即／新北五股晚間墜樓！15歲少年送醫不治

日月明功教主出獄後首露面！　陳巧明：我活過來了

爆單蛋黃酥收一星負評　老闆出動「鞠躬立牌」

造謠放颱風假　台南女高中生若涉《災防法》罰更重

更多熱門

相關新聞

員林地藏庵「立筊」地震搖不倒　信眾稱奇

員林地藏庵「立筊」地震搖不倒　信眾稱奇

農曆七月三十日不僅是鬼門關前一日，更是地藏王菩薩成道紀念日，有259年歷史的彰化員林地藏庵昨（21）日在舉辦慶典科儀時出現神奇景象！有功德主在擲筊時，擲出罕見的「立筊」，更神奇的是，這個立筊經歷了今日清晨南投規模4.8的地震後依然屹立不搖，讓前往參拜的信眾嘖嘖稱奇，紛紛驚呼「現吉兆」。

即／彰濱海堤浮屍今移出　是否為失蹤阿公待鑑定

即／彰濱海堤浮屍今移出　是否為失蹤阿公待鑑定

百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光嚇壞村民！真相笑翻

百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光嚇壞村民！真相笑翻

十軍團悍馬車突冒煙變火球　整輛燒成廢鐵

十軍團悍馬車突冒煙變火球　整輛燒成廢鐵

搶在鬼門關前一夜！鹿港東興宮今晚送肉粽

搶在鬼門關前一夜！鹿港東興宮今晚送肉粽

關鍵字：

彰化清潔員公園安心就業傷害恐嚇危害安全冥紙

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面