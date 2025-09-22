毆打女同事嗆「要讓妳瞎掉」還撒冥紙恐嚇　清潔工下場曝

▲彰化清潔員毆打女同事被判刑3月，又前往其住家撒冥紙報復。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

罪加一等！彰化一名參加公所「安心就業上工計畫」的楊姓男清潔員，因與女同事發生爭執，不但將對方打傷還出言恐嚇「要讓妳瞎掉」、「殺死妳全家」；法院審理時，楊男辯稱「她先用垃圾夾敲擊我後腦勺」，最後被依傷害罪判刑3月定讞，楊男竟又變本加厲到女方家門口撒冥紙報復，法官再依恐嚇危害安全罪判拘役15日。

依據法院判決書內容，這起事件發生於3年前年9月間，楊姓男子與同事謝姓女子一同在公園執行清潔工作時發生爭執，楊男突然情緒失控，徒手將謝女推倒在地後，竟跨坐在她身上，抓扯頭髮並猛毆頭部及臉部。

更令人髮指的是，楊男隨手撿起公園內的樹枝，對著謝女眼睛方向作勢攻擊，並恫嚇「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」等語。過程中還咬傷謝女手部，即使其他同事上前制止，楊男仍持續持掃把攻擊謝女頭部。

謝女送醫後診斷發現全身多處傷勢，包括頭部鈍傷、頭皮擦傷、前額挫傷、臉部多處挫傷、上唇淺層撕裂傷、上牙齦挫傷、頸部挫傷、前胸挫傷以及左側手部擦傷等，顯示攻擊力道相當猛烈。

楊男在法庭上辯稱是因謝女先用垃圾夾敲擊其後腦勺，出於自衛才反擊。但法官發現楊男就醫診斷紀錄並無後腦勺傷痕，且現場證人也表示未看見謝女先行動手，認定不符合正當防衛要件。

法官依傷害罪判處楊男有期徒刑3月，得易科罰金。但楊男不僅未悔改，反而因被判刑心生不滿，竟於今年4月間騎機車到謝女住家，在門前撒冥紙報復，導致謝女更加恐懼而報警。法官依恐嚇危害安全罪判處拘役15日，得易科罰金。