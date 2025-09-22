真相曝光！彰化海堤消波塊「卡浮屍」　確認死者是女性

▲線西海堤發現有遺體卡消波塊確認為女性。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉彰濱海域、西三路附近堤防有遊客20日前往撿貝殼時，赫然發現消波塊縫隙中卡著一隻疑似人體的白色腳掌，海巡署及警消人員獲報後迅速抵達現場，由於遺體全身浮腫且未著衣物，一度懷疑是男性，今日救援團隊等待漲退潮時機進行打撈，遺體順利移出，確定遺體確實為女性，身分待查。

事件發生在20日上午11點43分許，當時有一對遊客夫妻正在線西鄉彰濱西三路堤防附近潮間帶撿貝殼，無意中在消波塊縫隙發現一隻已經泛白、疑似人體的腳掌，立即通報警方。由於當地一名74歲汪姓阿公已失蹤近2個月，家屬與議員賴清美接獲消息後緊急趕往現場，但由於遺體浮腫變形，阿伯家人也無法辨識。

警消、海巡22日上午10點利用漲退潮之際順利將遺體打撈上岸，但遺體因長時間被海水浸泡，嚴重浮腫難以辨識，下午經法醫及鑑識人員詳細勘驗後，確認死者為女性。由於遺體損壞程度較高，身分辨識困難，目前已採集指紋送往比對，並將進行DNA檢測，以釐清真實身分。

縣議員賴清美表示，如今確認遺體為女性，對汪姓阿公的家屬而言，雖然暫時鬆了一口氣，但內心依舊沉重。他們只能繼續祈禱，盼望汪姓阿公最終能有好消息傳出。她也呼籲社會大眾，若有任何線索都能主動提供，幫助失蹤家庭團圓。

▲線西海堤消波塊發現遺體確認為女性。（圖／民眾提供）