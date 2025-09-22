「雙城論壇中央沒有卡」　吳思瑤轟：北市府自行撤案還嫁禍中央

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，北市府卻在最後一刻宣布確定延期，藍營質疑是合作備忘錄（MOU）簽署遭中央「卡關」。對此，民進黨立委吳思瑤今（22日）表示，雙城論壇中央沒有「卡」，是北市自己要「延」，中央已要核准發證，北市卻自行撤回，中央也想問為什麼？台北市長蔣萬安重視雙城論壇，何不認真點？自己準備不及，還嫁禍中央，蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了。

針對雙城論壇延後，吳思瑤強調，雙城論壇中央沒有「卡」，是北市自己要「延」！她指出，「中央已要核准發證，北市卻自行撤回」，中央政府一直站在協助的角度，移民署原訂今天就要發證讓全團赴上海，但北市府決定暫時撤回申請，中央也想問為什麼？自己撤案卻嫁禍中央，政治操作斧鑿斑斑，

「中央不是北市的橡皮圖章，審查需合理時間，北市卻壓線送件」，吳思瑤認為，台北市府既然這麼重視雙城論壇，那就要即早規劃依序申請。兩岸簽署MOU依規需跨部會審查，當然不可能昨天送今天准，北市「壓線」送件形同壓縮中央合理審查時程。自己拖延還怪人？

「自己撤案卻嫁禍中央，政治操作斧鑿斑斑」，吳思瑤指出，北市府拿雙城論壇進行政治操作已經不是新聞，蔣萬安近來改變人設、動輒砲打中央來累積政治資本，現在再刻意塑造雙城論壇卡關是遭中央的打壓、刁難，不過是如法炮製、食髓知味罷了。

吳思瑤認為，重視雙城論壇，何不認真點？自己準備不及，還嫁禍中央！蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！