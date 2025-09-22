樺加沙颱風影響　明天海空運航班部分異動

▲受樺加沙颱風影響，部分國際線航班異動。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

受樺加沙颱風影響，今天至周三部分國內線及國際線航班異動，中華航空明天上午5時至中午12時桃園出發及抵達航班延後或取消；星宇航空、台灣虎航也有航班取消及延後；國內線則是預估明天中午後陸續恢復。另外，明天離島交通船共有12航線、110航次停航。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月22日

CI607 桃園飛往香港取消

9月23日

上午5時至下午17:30前桃園出發及抵達航班延後或取消

9月24日

桃園、高雄往返香港取消

長榮航空：

9月23日往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消

9月24日往返香港、澳門航班全數取消

部分航班起降時間有提前或延誤，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。

星宇航空：

9月23日航班取消

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX233/234、JX235/236 台北往返香港

JX713/714 台北往返胡志明

JX715/716 台北往返河內

JX745/746 台北往返曼谷

JX761/762 台北往返雅加達

JX783/784 台北往返宿霧

JX789/790 台北往返克拉克

JX802/803 台北往返東京

JX822/823 台北往返大阪

JX834/835 台北往返神戶

JX840/841 台北往返福岡

JX862/863 台北往返仙台

JX870/871 台北往返沖繩



9月23日航班調整(以下皆為出發地時間)

JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛

JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛

JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛

JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛



9月24日航班取消

JX233/234 台北往返香港

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX331/332 台中往返澳門

台灣虎航：

9月22日航班取消如下：

- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班

- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班

- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT602 桃園-首爾仁川航班

航班延後(延至23日起飛)

- IT203 東京成田-桃園航班

- IT209 名古屋-桃園航班

9月23日航班取消如下：

- IT603 首爾仁川-桃園航班

- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班

- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班

- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班

- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班

- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班

- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班

- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班

- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班

- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

9月24日航班取消如下：

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

華信航空：

9月23日

◎台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12：00以後陸續恢復營運。

◎台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。

立榮航空：

明（23日）嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消，澎湖航線則全日維持飛航，其他國內航線中午12點後，將視天候狀況陸續恢復航班。

由於天候影響，部份航班時間將可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。

離島船運：

9月23日共有12航線，計110航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.高雄-馬公：全部停航(1航次)。

7.布袋-馬公：全部停航(5航次)。

8.東港-小琉球：全部停航(50航次)。

9.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

10.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。