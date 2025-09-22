樺加沙颱風影響　明天海空運航班部分異動

▲受樺加沙颱風影響，部分國際線航班異動。（示意圖／桃機提供）
記者周湘芸／台北報導
受樺加沙颱風影響，今天至周三部分國內線及國際線航班異動，中華航空明天上午5時至中午12時桃園出發及抵達航班延後或取消；星宇航空、台灣虎航也有航班取消及延後；國內線則是預估明天中午後陸續恢復。另外，明天離島交通船共有12航線、110航次停航。
中華航空：
9月22日
CI607 桃園飛往香港取消
9月23日
上午5時至下午17:30前桃園出發及抵達航班延後或取消
9月24日
桃園、高雄往返香港取消
長榮航空：
9月23日往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消
9月24日往返香港、澳門航班全數取消
部分航班起降時間有提前或延誤，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。
星宇航空：
9月23日航班取消
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX233/234、JX235/236 台北往返香港
JX713/714 台北往返胡志明
JX715/716 台北往返河內
JX745/746 台北往返曼谷
JX761/762 台北往返雅加達
JX783/784 台北往返宿霧
JX789/790 台北往返克拉克
JX802/803 台北往返東京
JX822/823 台北往返大阪
JX834/835 台北往返神戶
JX840/841 台北往返福岡
JX862/863 台北往返仙台
JX870/871 台北往返沖繩
9月23日航班調整(以下皆為出發地時間)
JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛
JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛
JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛
JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛
9月24日航班取消
JX233/234 台北往返香港
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX331/332 台中往返澳門
台灣虎航：
9月22日航班取消如下：
- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班
- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班
- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班
- IT602 桃園-首爾仁川航班
航班延後(延至23日起飛)
- IT203 東京成田-桃園航班
- IT209 名古屋-桃園航班
9月23日航班取消如下：
- IT603 首爾仁川-桃園航班
- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班
- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班
- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班
- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班
- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班
- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班
- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班
- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班
- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班
- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班
9月24日航班取消如下：
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
華信航空：
9月23日
◎台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12：00以後陸續恢復營運。
◎台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。
立榮航空：
明（23日）嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消，澎湖航線則全日維持飛航，其他國內航線中午12點後，將視天候狀況陸續恢復航班。
由於天候影響，部份航班時間將可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。
離島船運：
9月23日共有12航線，計110航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(5航次)。
8.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
9.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
10.富岡-綠島：全部停航(4航次)。
11.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
