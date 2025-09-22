　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙颱風影響　明天海空運航班部分異動

▲▼桃園機場,桃機,飛機,長榮,華航,班機。（圖／桃機）

▲受樺加沙颱風影響，部分國際線航班異動。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

受樺加沙颱風影響，今天至周三部分國內線及國際線航班異動，中華航空明天上午5時至中午12時桃園出發及抵達航班延後或取消；星宇航空、台灣虎航也有航班取消及延後；國內線則是預估明天中午後陸續恢復。另外，明天離島交通船共有12航線、110航次停航。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月22日
CI607 桃園飛往香港取消

9月23日
上午5時至下午17:30前桃園出發及抵達航班延後或取消

9月24日
桃園、高雄往返香港取消

長榮航空：

9月23日往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消

9月24日往返香港、澳門航班全數取消

部分航班起降時間有提前或延誤，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。

星宇航空：

9月23日航班取消
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX233/234、JX235/236 台北往返香港
JX713/714 台北往返胡志明
JX715/716 台北往返河內
JX745/746 台北往返曼谷
JX761/762 台北往返雅加達
JX783/784 台北往返宿霧
JX789/790 台北往返克拉克
JX802/803 台北往返東京
JX822/823 台北往返大阪
JX834/835 台北往返神戶
JX840/841 台北往返福岡
JX862/863 台北往返仙台
JX870/871 台北往返沖繩
 
9月23日航班調整(以下皆為出發地時間)
JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛
JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛 
JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛
JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛
 
9月24日航班取消
JX233/234 台北往返香港
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX331/332 台中往返澳門

台灣虎航：

9月22日航班取消如下：
- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班
- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班
- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班
- IT602 桃園-首爾仁川航班

航班延後(延至23日起飛)
- IT203 東京成田-桃園航班
- IT209 名古屋-桃園航班

9月23日航班取消如下：
- IT603 首爾仁川-桃園航班
- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班
- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班
- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班
- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班
- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班
- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班
- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班
- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班
- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班
- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

9月24日航班取消如下：
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

華信航空：

9月23日

◎台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12：00以後陸續恢復營運。

◎台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。

立榮航空：

明（23日）嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消，澎湖航線則全日維持飛航，其他國內航線中午12點後，將視天候狀況陸續恢復航班。

由於天候影響，部份航班時間將可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。

離島船運：

9月23日共有12航線，計110航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(5航次)。
8.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
9.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
10.富岡-綠島：全部停航(4航次)。
11.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

更多熱門

相關新聞

樺加沙海警估今晚解除　最快明天上午減弱為中颱

樺加沙海警估今晚解除　最快明天上午減弱為中颱

強颱樺加沙持續影響台灣，受外圍環流影響，今天各地仍有明顯雨勢，中央氣象署預計晚間解除海上颱風警報。樺加沙未來將朝西北西往廣東海面前進，並在明天上午至中午有機會減弱成中度颱風。

快訊／樺加沙陸上颱風警報解除　今全台雨勢未歇

快訊／樺加沙陸上颱風警報解除　今全台雨勢未歇

樺加沙一路向西「雨彈轟全台」　氣象署最新說明

樺加沙一路向西「雨彈轟全台」　氣象署最新說明

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／樺加沙一路往西！　最新動向曝

快訊／樺加沙一路往西！　最新動向曝

關鍵字：

航班樺加沙颱風

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面