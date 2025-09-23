快訊／樺加沙一路往西！　最新動向曝

▲樺加沙一路向西。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署持續發布強烈颱風樺加沙海上陸上警報，氣象署預計今天上午8時半解除陸上警報。氣象署預報中心簡任技正伍婉華提醒，今颱風逐漸向西移動，白天降雨型態還是持續。

氣象署觀測，樺加沙今早6時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑150公里。

氣象署說，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西進行，屏東地區已脫離其暴風圈，對恆春半島仍構成威脅。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

伍婉華在今早6時40分的氣象署記者會提到，目前陸警區域為恆春半島，預計8時半會解除陸警；周一傍晚到今天，颱風環流及外圍環流影響，東半部和部分山區持續降雨，尤其在宜蘭花蓮台東、桃園山區和高屏山區還不時出現時雨量50-70毫米的降雨。

伍婉華提醒，在颱風環流中會有比較強的對流，不論移到海面或陸地上，都容易帶來瞬間強降雨、閃電雷擊、強陣風或其他的劇烈天氣現象。

伍婉華說，今颱風逐漸向西，朝華南沿海移動，白天降雨型態持續，但在東北角雨勢可能會逐漸緩和；今晚基隆北海岸、大台北、北宜蘭降雨漸漸緩和，花東、高屏山區比較明顯強降雨的區域，會稍微縮小一些；周三颱風離開，雖降雨緩和，但花東、恆春半島有陣雨或雷雨，還是可能出現局部大雨或豪雨。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

