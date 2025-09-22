　
社會 社會焦點 保障人權

郵差斷指接回了！基隆恐怖惡犬「掃嘸晶片」　飼主至今神隱未現身

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名53歲的許姓郵務士今(22日)上午10時許前往立德路208巷送信，未料卻突然遭到一隻混種米克斯撲上撕咬，許男奮力抵擋，但右手中指第一指節仍被咬斷。事後警方到場，在一旁地面撿回許男斷指，並送往醫院進行縫合，但功能是否受影響，還有待觀察。據了解，目前動保所已將該犬捕獲收容，但初步查無晶片，飼主至今仍未出現。

▲基隆惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲咬斷郵差手指的惡犬初步掃無晶片，飼主至今尚未現身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方初步了解，當時許男到該處送信，但住戶並不在家因此無人應門，未料屋內突然衝出一隻米克斯混種犬，猛地就撲向許男瘋狂撕咬；許男嚇了一大跳，慌忙中伸手想阻擋，未料右手中指第一指節因此遭咬斷，鮮血當場噴濺在水泥牆上，場面相當怵目驚心。事後警消獲報到場，立即將許男送往醫院治療，並由警方在現場尋獲斷指，一併送醫縫合。

▲基隆惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼鮮血噴濺在水泥牆面上，警方在一旁拾獲郵差斷指。

▲惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

許男到院後，立即由外科醫師進行傷口清創，並將斷指接回，後續轉往基隆長庚治療，但斷指功能是否受到影響，仍待進一步觀察。

當地學校警衛指出，該犬隻具有相當強烈的地域性，且攻擊性很強，過去就曾傳出學生遭咬傷，未料此次竟會咬斷郵差手指。基隆市動保所獲悉後，立即派員前往捕犬，並進行收容；稍早掃描後，發現該犬未植入晶片，截至目前為止，飼主尚未現身。

動保處強調，飼主明顯疏於管理，已違反《動物保護法》，將開罰最高1萬5000元罰鍰。動保處進一步指出，該犬將被登錄為「攻擊性犬隻」，未來若要外出，必須由成年人陪同，繫上最長1.5公尺的牽繩並強制配戴嘴套，否則飼主恐再面臨最高15萬元的重罰。

▲基隆惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

