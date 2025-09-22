　
    • 　
>
地方 地方焦點

郵差送信遭惡犬「咬斷中指」　飼主神隱！獨留狗狗在收容所

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆54歲許姓郵務士22日上午10點30分前往立德路208巷送信，不料遭一隻混種米克斯撲上前撕咬，導致右手中指第一指節被咬斷。警方獲報趕抵後，協助撿回斷指，並將許男送往衛福部基隆醫院救治縫合，目前已受理許男提告過失傷害，後續將依動保法對飼主開罰。

當時許男到該處送信，但住戶不在家，因此無人應門，未料屋內突然衝出一隻米克斯混種犬，猛地撲向許男瘋狂撕咬，嚇得許男連忙伸手想去阻擋，未料右手中指末節因此遭咬斷，導致鮮血當場噴濺在水泥牆上，場面怵目驚心。

▲基隆惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼鮮血噴濺在水泥牆面上，警方在一旁拾獲郵差斷指。

▲惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消獲報到場後，立即將許男送醫救治，並在現場尋獲斷指，一併送醫縫合，隨後外科醫師進行傷口清創，並將斷指接回，但斷指功能是否受到影響，仍待進一步觀察。事後，該犬被動保所收容，但初步查無晶片，飼主至今仍未出現。

為此，警方即刻通報動物保護防疫所至現場處置，後續將受理許男所提過失傷害告訴，並通知飼主到案說明。警方表示，飼主對於所飼養犬隻應加強看管，並繫上牽繩，如造成他人生命或身體傷害，將依動保法相關規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，或逕行沒入犬隻之處罰。

動保處指出，該犬將被登錄為「攻擊性犬隻」，未來若要外出，必須由成年人陪同，繫上最長1.5公尺的牽繩並強制配戴嘴套，否則飼主恐再面臨最高15萬元的重罰。

▼飼主神隱未現身，獨留犬隻在收容所。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

 

更多新聞
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

郵差送信遭狗咬斷手指　中華郵政：提供醫療及法律協助

基隆市立德路今(22)日上午一名郵差送信時，遭從家門內衝出的狗攻擊，右手無名指前端竟遭咬斷。中華郵政公司指出，將提供法律及醫療協助，另將野狗經常出沒點通報動保處。

郵差斷指接回了！基隆恐怖惡犬「掃嘸晶片」

郵差送信被家犬咬斷指　警地上搜撿急送醫

沒關好車門500箱飲料噴飛！司機喊：別再撿了

海科館波口鱟頭鱝死亡　死因感染

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

