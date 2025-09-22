郵差送信遭惡犬「咬斷中指」　飼主神隱！獨留狗狗在收容所

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆54歲許姓郵務士22日上午10點30分前往立德路208巷送信，不料遭一隻混種米克斯撲上前撕咬，導致右手中指第一指節被咬斷。警方獲報趕抵後，協助撿回斷指，並將許男送往衛福部基隆醫院救治縫合，目前已受理許男提告過失傷害，後續將依動保法對飼主開罰。

當時許男到該處送信，但住戶不在家，因此無人應門，未料屋內突然衝出一隻米克斯混種犬，猛地撲向許男瘋狂撕咬，嚇得許男連忙伸手想去阻擋，未料右手中指末節因此遭咬斷，導致鮮血當場噴濺在水泥牆上，場面怵目驚心。

▲▼鮮血噴濺在水泥牆面上，警方在一旁拾獲郵差斷指。

警消獲報到場後，立即將許男送醫救治，並在現場尋獲斷指，一併送醫縫合，隨後外科醫師進行傷口清創，並將斷指接回，但斷指功能是否受到影響，仍待進一步觀察。事後，該犬被動保所收容，但初步查無晶片，飼主至今仍未出現。

為此，警方即刻通報動物保護防疫所至現場處置，後續將受理許男所提過失傷害告訴，並通知飼主到案說明。警方表示，飼主對於所飼養犬隻應加強看管，並繫上牽繩，如造成他人生命或身體傷害，將依動保法相關規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，或逕行沒入犬隻之處罰。

動保處指出，該犬將被登錄為「攻擊性犬隻」，未來若要外出，必須由成年人陪同，繫上最長1.5公尺的牽繩並強制配戴嘴套，否則飼主恐再面臨最高15萬元的重罰。

▼飼主神隱未現身，獨留犬隻在收容所。（圖／記者郭世賢翻攝）