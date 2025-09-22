巨型莫比烏斯環+仿生飛魚　西安科技館描繪科幻世界

▲西安科技館中庭的莫比烏斯環藝術裝置。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

接觸科學可以很容易！西安科技館以28公尺高的巨型莫比烏斯環與懸浮仿生飛魚，打造未來感十足的視覺震撼，讓人彷彿走入科幻小說場景。館內逾500件互動展品，則用於啟發小朋友的科學思維與創造能力，展現科技藝術與科學教育的新樣貌。

位於長安雲南館的西安科技館，建築面積5.9萬平方公尺，設置科學探究、硬核力量、逐夢空天、生命健康、科學童夢園等7個常設展廳，以及2個特效影院、2個趣味臨展、3個環廊展區、1個特色秀場、5個研學空間。

一走進館內，中庭的超級科技藝術裝置《永無止境》非常吸睛，以莫比烏斯環為靈感，高28公尺、寬17.66公尺、周長161公尺、重約50噸的巨型裝置，生動展現了人類科技文明的發展歷程與無限探索精神。

在莫比烏斯環的上方，還會定時出現幾隻機械仿生飛魚。這些飛魚源自德國，目前在全球極為稀有，僅杜拜的未來館引進兩隻，而西安科技館成功引進三隻。

▲機械仿生飛魚會定時懸浮飛行於莫比烏斯環周圍。（圖／記者陳冠宇攝）

據介紹，基於空氣原理的設計，機械飛魚能在空中進行仿生學的懸浮與流動，就如同魚在水裡游泳，且在莫比烏斯環旋轉過程中，飛魚還會穿環而過。當人們看到這些機械仿生飛魚在空中懸浮游動時，仿佛置身於科幻小說所描繪的未來世界。

值得一提的是，西安科技館內設有近500件沉浸式互動展品，擺脫文字展版枯燥乏味的介紹。據館方介紹，為了給小朋友培養科學思維、啟發他們的創造能力，西安科技館透過展示具體的科學樣例，讓孩子們在好玩有趣的體驗過程中，啟發他們的好奇心，進而探索內在的科學原理和科學方法。

據了解，以西安科技館為主的長安雲場館，今年1月8號開放以來，截至七月底，累計接待遊客數量已經突破160萬，其中西安市民佔30％，陝西省（西安市以外）的遊客佔30％，省外遊客佔30％，顯示許多遊客是從外地慕名而來。

▲▼西安科技館有許多科學互動裝置。（圖／記者陳冠宇攝）